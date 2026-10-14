Summer H. Howell, la nueva Carrie, advirtió sobre los peligros del acoso en las redes sociales

La actriz canadiense que protagoniza la adaptación de la novela de Stephen King dirigida por Mike Flanagan reflexionó sobre la presión digital que enfrentan los adolescentes y explicó cómo construyó su versión del icónico personaje.

Hoy 07:54

Summer H. Howell, la actriz elegida para interpretar a Carrie White en una nueva adaptación de la novela de Stephen King, aseguró que las redes sociales representan una de las principales fuentes de temor para los adolescentes. Sus declaraciones se produjeron durante la presentación de la serie dirigida por Mike Flanagan en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, en España.

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"Sin duda, lo que me parece más peligroso y a mí personalmente me asusta más son las redes sociales. Desde luego, mucho más que cualquier poder paranormal", sostuvo Howell ante la prensa.

La producción retoma la historia de Carrie, una adolescente sometida al acoso de sus compañeros y marcada por una relación conflictiva con su madre. En esta versión, las nuevas tecnologías adquieren un papel central para mostrar cómo se desarrolla el hostigamiento entre los jóvenes en la actualidad.

La actriz, que trabaja en películas de género desde los ocho años, señaló que crecer en el contexto digital implica una presión constante sobre la identidad y la exposición pública. "Crecer ahora con redes sociales no es nada fácil. Temes todo el rato convertirte en el centro del acoso, en la diana. Y te ves forzado a tener una imagen en internet incluso antes de saber quién eres todavía", explicó.

Una nueva interpretación de un clásico del terror

Howell asumió el desafío de interpretar al personaje que Sissy Spacek llevó al cine en la célebre película dirigida por Brian De Palma, estrenada en 1976. Sin embargo, la actriz reveló que no vio esa adaptación ni otras versiones de la historia, y que tampoco leyó la novela original de King antes de comenzar el trabajo.

Según explicó, la decisión respondió a una indicación de Flanagan, quien buscaba que construyera su propia interpretación sin condicionamientos derivados de las versiones anteriores. El objetivo era que pudiera acercarse al personaje con libertad y desarrollar una perspectiva personal sobre Carrie.

Durante la presentación en Sitges, Howell estuvo acompañada por Samantha Sloyan, quien interpreta a la madre de la protagonista en la nueva producción.

Summer H. Howell

La actriz también contó una particularidad del rodaje de la secuencia del baile de graduación, uno de los momentos centrales de la historia. Esa escena fue el único baile de graduación al que asistió en su vida, ya que se trata de una tradición que no tiene la misma presencia en Canadá que en Estados Unidos.

La serie cuenta además con las actuaciones de Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette y Josie Totah, entre otros integrantes del elenco, y llegará a través de Amazon Prime Video.