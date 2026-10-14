Añatuya en alerta por lluvias irregulares: un Miércoles 14 de octubre de 2026 fresco y húmedo

Los añatuyenses enfrentarán un día con lluvias irregulares y temperaturas que oscilarán entre los 14.9 y 21.4 grados. Se anticipa un cambio en el clima hacia el final de la semana.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya hoy se presenta con lluvias irregulares en las cercanías, lo que ha llevado a los habitantes a prepararse para un día fresco. La temperatura actual es de 16 °C, con una sensación térmica que baja a los 14 °C.

La humedad en la ciudad es alta, alcanzando un 80%, lo que contribuye a la sensación de frío. El viento sopla desde el sur a una velocidad de 14.4 km/h, lo que puede hacer que los añatuyenses sientan aún más el fresco en el ambiente.

Para hoy, se pronostica que las temperaturas variarán desde un mínimo de 14.9 °C hasta un máximo de 21.4 °C. Las lluvias podrían continuar intermitentemente, así que es recomendable llevar un paraguas si se sale a la calle.

En el día de mañana, el clima cambiará a cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14.4 °C y los 24 °C. Esto podría traer un respiro a los añatuyenses que buscan un poco más de calor.

El viernes, el pronóstico indica un día soleado, con temperaturas que irán desde los 13.6 °C hasta los 25.3 °C. Sin embargo, por ahora, los añatuyenses deben prepararse para un día inestable con lluvias y temperaturas frescas.

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