Gran convocatoria nacional para la 1ª Jornada Santiagueña "Psicoanálisis en el Hospital"

Profesionales de Santiago del Estero y de diferentes provincias del país ya se inscribieron para participar del encuentro, que se realizará este viernes 16 de octubre. La amplia respuesta genera expectativas y da cuenta del interés que despierta la propuesta para pensar la práctica psicoanalítica en las instituciones de salud.

Hoy 20:51

La 1ª Jornada Santiagueña "Psicoanálisis en el Hospital" genera una importante expectativa a pocos días de su realización, luego de recibir una amplia respuesta de profesionales de Santiago del Estero y de distintos puntos del país, que ya confirmaron su interés mediante las inscripciones para participar de esta propuesta académica y de formación.

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La convocatoria, que trascendió las fronteras provinciales, representa un hecho significativo para Santiago del Estero, al reunir a profesionales interesados en reflexionar sobre los desafíos actuales y las posibilidades de sostener una clínica orientada por el psicoanálisis lacaniano en el ámbito hospitalario.

El encuentro tendrá lugar este viernes 16 de octubre, de 8:30 a 13, en el Auditorio "Dr. Ramón Carrillo" del Ministerio de Salud de Santiago del Estero, y contará con modalidad presencial y virtual a través de Webex, lo que permitirá la participación de asistentes de diferentes lugares del país.

La respuesta obtenida hasta el momento pone de manifiesto el interés que despierta la temática y destaca la importancia de generar en la provincia espacios de formación, actualización profesional e intercambio de experiencias clínicas, con una mirada centrada en las demandas actuales de la salud mental.

Una jornada que despierta interés más allá de Santiago del Estero

La actividad está dirigida a profesionales de la salud, residentes, docentes, estudiantes y público interesado en la temática, con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y experiencias en torno al lugar del psicoanálisis dentro de las instituciones hospitalarias.

Uno de los aspectos más destacados de esta primera edición es, precisamente, la participación prevista de profesionales de diferentes provincias argentinas, que encontraron en esta iniciativa una oportunidad para compartir experiencias y profundizar su formación.

La jornada es organizada por el Dispositivo de Supervisión en Hospitales, junto al CID Santiago del Estero (IOM3), el Centro Provincial de Salud Mental y el Ministerio de Salud de la Provincia.

La participación será gratuita, con inscripción previa, tanto para quienes asistan presencialmente como para quienes opten por la modalidad virtual.

Destacadas especialistas participarán del encuentro

El programa contará con la presencia de tres reconocidas psicoanalistas integrantes de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP), quienes compartirán sus experiencias y reflexiones sobre la práctica clínica.

Cecilia Rubinetti expondrá sobre "Lo que la clínica enseña", mientras que Celeste Viñal abordará "El psicoanalista en el hospital". Por su parte, Mónica Gurevicz desarrollará la temática "La subjetividad de nuestra época, cómo estar a la altura".

Sus intervenciones permitirán profundizar el debate acerca de los desafíos que enfrentan los profesionales de la salud mental, las particularidades del trabajo hospitalario y las transformaciones de la subjetividad en el contexto contemporáneo.

El programa de actividades

La jornada comenzará a las 8:30 con la acreditación de los participantes, mientras que a las 9 se realizará el acto de apertura, con la presencia de autoridades ministeriales e institucionales.

A las 10 comenzará la primera mesa, denominada "El psicoanálisis en el hospital", con las presentaciones de Agustina Luque, del CID Santiago del Estero y Hospital Mama Antula; Gisela Yuse, del Servicio de Adolescencia del CEPSI; y Celeste Viñal, de EOL-AMP. La coordinación estará a cargo de Paula Molinari, del CEPSI.

Entre las 11 y las 12 se desarrollará la segunda mesa, “Las supervisiones clínicas en el hospital ¿por qué, para qué?”, con exposiciones de Paula Morales, Natalia Llanos, del CESME, y Cecilia Rubinetti, de EOL-AMP. La coordinación estará a cargo de Luciana Rojas, del Hospital de Quimilí y CID Santiago del Estero.

Finalmente, de 12 a 13 tendrá lugar la tercera mesa, “La clínica en los tiempos actuales”, en la que participarán Andrea Toloza, del Hospital Independencia; Yeniffer Bonanno, del CESME; y Mónica Gurevicz, de EOL-AMP, bajo la coordinación de Gabriela Alluz.

Santiago del Estero, escenario de un encuentro de alcance nacional

La amplia convocatoria alcanzada antes de su realización constituye uno de los aspectos más relevantes de esta primera jornada, que no solo permitirá fortalecer los vínculos entre profesionales e instituciones de salud, sino también dar visibilidad al trabajo que se desarrolla en Santiago del Estero en materia de formación y supervisión clínica.

La participación de asistentes de distintas provincias también amplía las posibilidades de intercambio y contribuye a consolidar este tipo de iniciativas académicas, que promueven el diálogo sobre el abordaje de la salud mental en el sistema público.

De esta manera, Santiago del Estero se prepara para recibir una jornada de especial relevancia profesional, con una convocatoria que ya superó el interés exclusivamente local y que pone en valor la importancia de construir espacios de formación e intercambio a nivel nacional.