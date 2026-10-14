La intendente recibió a las integrantes del Consejo Consultivo de la Mujer

La ing. Norma Fuentes mantuvo una reunión con los represenantes de la organización en el salón de acuerdos.

Hoy 21:30

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con representantes de las organizaciones que integran el Consejo Consultivo de la Mujer, que funciona en el Honorable Concejo Deliberante, presidido por Graciela Medina.

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Durante el encuentro, dialogaron e intercambiaron experiencias sobre el trabajo articulado que llevan adelante las organizaciones de la sociedad civil y el municipio, con el objetivo de impulsar iniciativas que promuevan los derechos de las mujeres y fortalezcan su participación en la comunidad.

El Consejo Consultivo reúne a organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones civiles y otras entidades intermedias, entre ellas MAMA (Un Colectivo de Sueños), Fundación MUJER, SIMINISQA, Un Pelito de Esperanza, Centro de Jubilados Mercantiles, Asociación Rosas sin Diferencias, ROTARAC, Cooperativa Unión y Trabajo, Grupo Renacer, SUMMA (Un Colectivo de Arte), CICAP (Centro Integral de Capacitaciones) y Club del Maestro.