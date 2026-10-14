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La intendente recibió a las integrantes del Consejo Consultivo de la Mujer

La ing. Norma Fuentes mantuvo una reunión con los represenantes de la organización en el salón de acuerdos.

Hoy 21:30
Consejo Consultivo

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con representantes de las organizaciones que integran el Consejo Consultivo de la Mujer, que funciona en el Honorable Concejo Deliberante, presidido por Graciela Medina.

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Durante el encuentro, dialogaron e intercambiaron experiencias sobre el trabajo articulado que llevan adelante las organizaciones de la sociedad civil y el municipio, con el objetivo de impulsar iniciativas que promuevan los derechos de las mujeres y fortalezcan su participación en la comunidad.

El Consejo Consultivo reúne a organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones civiles y otras entidades intermedias, entre ellas MAMA (Un Colectivo de Sueños), Fundación MUJER, SIMINISQA, Un Pelito de Esperanza, Centro de Jubilados Mercantiles, Asociación Rosas sin Diferencias, ROTARAC, Cooperativa Unión y Trabajo, Grupo Renacer, SUMMA (Un Colectivo de Arte), CICAP (Centro Integral de Capacitaciones) y Club del Maestro.

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