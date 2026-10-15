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Georgieva confía en que Argentina pagará antes de 2034 su deuda con el FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional comparó el proceso argentino con el de Grecia y aseguró que el país podría cancelar de manera anticipada sus compromisos con el organismo.

Hoy 11:38

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró que confía en que Argentina podrá pagar antes de 2034 la deuda que mantiene con el organismo, durante una actividad pública realizada en Tailandia.

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Serán como Grecia, pagarán por adelantado”, afirmó Georgieva durante el Debate sobre la economía global: forjando economías resilientes y dinámicas para el futuro, del que también participó el ministro de Economía, Luis Caputo.

La respuesta del funcionario argentino fue inmediata. “Te sorprenderás, sí. Eso ya está ocurriendo. Es un gran desafío para Argentina”, sostuvo.

Georgieva destacó el ordenamiento fiscal

Durante su intervención, la titular del FMI presentó a Argentina y Grecia como ejemplos de países que avanzaron en un proceso de ordenamiento de sus cuentas públicas.

Aprendieron la lección y pusieron la casa en orden”, expresó Georgieva, quien además remarcó que ambos países comprendieron que “no se puede gastar continuamente más de lo que se tiene”.

La funcionaria volvió así a destacar el rumbo fiscal adoptado por el Gobierno argentino y expresó su expectativa de que el país pueda adelantar el pago de los compromisos que actualmente se extienden hasta 2034.

Caputo defendió el programa económico

Por su parte, Luis Caputo repasó durante el encuentro las principales medidas económicas implementadas por la administración de Javier Milei, entre ellas la reducción del gasto público, la desaceleración de la inflación y las reformas impulsadas desde el inicio de la gestión.

El ministro reconoció que la inflacióntodavía está alta”, pero aseguró que el Gobierno continuará con la baja de impuestos y regulaciones.

Tenemos inversiones comprometidas que nos harán crecer fuerte y eso generará más y mejor empleo”, sostuvo.

Caputo también volvió a convocar a empresas internacionales a invertir en Argentina y remarcó el potencial de sectores estratégicos como la tecnología y los minerales críticos.

El mayor riesgo es que alguien no invierta en Argentina”, afirmó, y aseguró que existen conversaciones con grandes compañías interesadas en desembarcar en el país.

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