Lucas Facundo Díaz, presidente del club Amalia, ha sido detenido por un ataque a tiros que dejó a una víctima en estado grave, y enfrentará un proceso judicial por homicidio agravado en grado de tentativa.

Hoy 17:52

El juez de Tucumán ha dictado una prisión preventiva de 30 días contra Lucas Facundo Díaz, conocido popularmente como «Lukitas». Esta medida ha sido impuesta debido a su imputación por homicidio agravado en grado de tentativa, un cargo que conlleva serias implicaciones legales. La decisión se tomó durante una audiencia que tuvo lugar el pasado sábado, y establece que el acusado permanecerá en detención hasta el 28 de diciembre, lo que podría alterar el rumbo de su vida y sus actividades cotidianas.

El incidente que llevó a esta situación ocurrió el jueves 26 de noviembre, alrededor de las 13.10, en la calle Beruti al 500, en el barrio San Cayetano de la capital tucumana. La víctima, Aldo Santiago Lescano, de tan solo 24 años, sufrió heridas de gravedad y ha sido ingresado en el Hospital Padilla. Allí, ha sido sometido a una intervención quirúrgica que resulta crítica para su recuperación, marcando un punto central en este caso que ha conmocionado a la comunidad.

La acusación ha sido presentada por el fiscal Pedro Gallo, quien forma parte de la Unidad Fiscal de Homicidios I, acompañado por la fiscal Carolina Brito. Durante la audiencia, la defensa de Díaz hizo un intento por solicitar que el imputado pudiera cumplir con la medida en su propio domicilio, utilizando una tobillera electrónica para monitoreo. Sin embargo, esta solicitud fue desestimada por el juez a cargo, quien consideró que el riesgo de fuga y la gravedad del delito justifican su detención en un establecimiento penitenciario.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva del caso, que incluye la búsqueda del arma homicida utilizada en el ataque, así como la identificación de un posible cómplice que podría haber estado involucrado en el acto violento. La fiscalía ha enfatizado la imperiosa necesidad de recolectar todas las pruebas pertinentes durante las próximas semanas, de modo que puedan respaldar la imputación y asegurar que se haga justicia.

Con la prisión preventiva ya establecida, la causa avanzará hacia la etapa de investigación formal, mientras que Lucas Facundo Díaz se mantendrá en detención a la espera de juicio. Este caso pone de manifiesto la creciente preocupación por la violencia en la región, lo que ha llevado a un clamor social por una respuesta judicial efectiva y contundente ante los delitos de este tipo.

Además, el club Amalia, del cual Díaz ocupa la presidencia, se ha visto envuelto en la controversia generada por este incidente. Esto ha suscitado un debate profundo sobre la responsabilidad de los líderes comunitarios en la promoción de un entorno más seguro y libre de violencia. La situación actual exige una atención especial y la implementación de acciones concretas que prevengan futuros incidentes similares, para así garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en la comunidad.