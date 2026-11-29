En Argentina, el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) es fundamental para acceder a múltiples beneficios y servicios. Imprimir tu constancia de CUIL es un proceso sencillo que puede hacerse en minutos, sin costo alguno.

Hoy 18:02

El CUIL, o Código Único de Identificación Laboral, es un número vital para todos los argentinos, ya que permite acceder a beneficios sociales, laborales y de salud. Desde su implementación en la década de 1990, este documento se ha vuelto indispensable para realizar trámites tanto en el ámbito público como privado.

Para imprimir tu constancia de CUIL, primero necesitas ingresar al sitio web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Allí, encontrarás una sección dedicada a la obtención de la constancia, donde deberás completar un formulario con tus datos personales.

Es importante tener a mano tu número de DNI, ya que es el dato clave que te permitirá acceder a tu constancia. Una vez que ingreses la información requerida, el sistema generará automáticamente tu constancia de CUIL en formato PDF.

Una de las ventajas de este proceso es que no solo es rápido, sino también gratuito. No es necesario pagar ningún arancel ni realizar trámites presenciales, lo que facilita aún más el acceso a este documento esencial.

Después de descargar tu constancia, puedes imprimirla directamente desde tu computadora. Asegúrate de que la impresión sea clara y legible, ya que esto es fundamental para cualquier trámite que necesites realizar.

El CUIL es una herramienta crucial para acceder a diversas prestaciones, como la jubilación, la asignación familiar y otros beneficios sociales. Por eso, tener tu constancia actualizada es fundamental para no perder derechos que te corresponden.

Para cualquier duda o inconveniente durante el proceso, puedes contactar a ANSES a través de sus canales oficiales de atención al cliente, donde recibirás asistencia sobre cómo obtener tu CUIL y otros trámites relacionados.