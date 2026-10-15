Fallece joven policía en Tucumán tras un disparo accidental

Nicolás Agustín Albaca Romano, joven policía de Tucumán, falleció tras un disparo accidental de su compañero, Benjamín Eduardo Díaz, quien enfrenta un cambio de carátula por homicidio tras la trágica muerte.

Hoy 17:40

Nicolás Agustín Albaca Romano, un joven de 23 años, falleció tras una semana de agonía en el Hospital Centro de Salud de Tucumán, donde permanecía en estado crítico tras recibir un disparo en el tórax por parte de su compañero, Benjamín Eduardo Díaz, mientras cumplía funciones en una garita policial. El incidente ocurrió el 6 de octubre y, a pesar de múltiples intervenciones quirúrgicas, la gravedad de sus lesiones resultó fatal.

El joven policía, quien pertenecía a la Policía de Tucumán, fue ingresado al nosocomio con severas heridas en el hemitórax izquierdo y requería asistencia respiratoria mecánica. Durante su internación, los médicos realizaron esfuerzos significativos para estabilizarlo, pero la situación se complicó rápidamente, llevando a su deceso.

La trágica noche del accidente se desarrolló alrededor de las 0:30 en la intersección de Charcas y Díaz Vélez, donde se encontraba la garita policial bajo la jurisdicción de la Comisaría Seccional Segunda. En el momento del disparo, Díaz estaba posicionado cerca de la puerta de la casilla, mientras que Albaca Romano y otros colegas se encontraban fuera. Las circunstancias que llevaron al disparo están siendo investigadas por las autoridades competentes.

Según los informes iniciales, el agente Díaz declaró que el disparo fue accidental. Sin embargo, la Unidad Fiscal de Homicidios II, liderada por el fiscal Carlos Sale, está llevando a cabo una reconstrucción exhaustiva de los hechos. El proyectil de la pistola reglamentaria 9 milímetros de Díaz impactó en el hemitórax de Albaca Romano sin salida, lo que complicó aún más su estado de salud.

Tras el suceso, un móvil policial, bajo el mando del subcomisario Cristian del Carril, trasladó a Albaca Romano al hospital de manera urgente. La comunidad se mostró consternada por la tragedia, y la situación ha generado un gran debate sobre la seguridad y el manejo de armas dentro de la fuerza policial.

En la audiencia de formalización de la investigación, el auxiliar de fiscal Alejandro Andole imputó a Benjamín Díaz por el delito de lesiones graves. Sin embargo, tras el fallecimiento de Albaca Romano, la Fiscalía ha decidido readecuar la imputación hacia homicidio, lo que podría traer consecuencias más severas para el acusado.

El juez encargado del caso ha dictado la prisión preventiva para Díaz hasta el 1 de diciembre, considerando los riesgos de fuga y la posible obstrucción de la investigación. Este caso ha revelado la necesidad de una revisión más profunda de los protocolos de seguridad en las fuerzas policiales, para prevenir futuros incidentes trágicos como el ocurrido.