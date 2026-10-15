Monotributo: claves para emprender en el sistema argentino

Desde su creación en 1998, el monotributo ha permitido a miles de argentinos formalizar su actividad económica. Esta guía rápida te ayudará a entender los pasos necesarios para comenzar en este régimen fiscal.

Hoy 18:02

El monotributo es un régimen simplificado de tributación en Argentina que permite a pequeños contribuyentes formalizar su actividad económica. Desde su implementación en 1998, ha facilitado la inclusión de numerosos trabajadores independientes y pequeños emprendedores en la economía formal del país.

Para iniciar como monotributista, es fundamental conocer los requisitos básicos. Primero, debes ser un individuo que no supere los límites de ingresos establecidos por la AFIP, que, para el año 2023, es de 3.000.000 de pesos anuales para la categoría más alta.

El proceso comienza con la inscripción en la AFIP, donde deberás completar el formulario correspondiente y obtener tu CUIT. Este paso es crucial, ya que te permite operar legalmente y emitir facturas por tus servicios o productos.

Una vez registrado, es importante que elijas la categoría del monotributo que mejor se adapte a tu actividad y nivel de ingresos. Existen distintas categorías, desde la A hasta la H, cada una con sus propias características y límites de facturación.

Un aspecto importante a considerar es el pago mensual de la cuota del monotributo, que varía según la categoría seleccionada. Esta cuota incluye tanto el impuesto a las ganancias como las cargas sociales, lo que te brinda acceso a la obra social y a la jubilación.

Además, es recomendable mantener un control de tus ingresos y egresos, ya que, aunque el monotributo simplifica muchos procesos, es fundamental llevar un registro claro de tu actividad económica para evitar sorpresas al momento de la declaración.

Por último, cabe destacar que el monotributo también permite acceder a beneficios como la facturación electrónica y la posibilidad de realizar compras en cuotas con tarjeta, lo cual puede ser una gran ventaja para quienes están comenzando su camino emprendedor.