Plataforma Emprender celebra sus 10 años con un concurso que reunirá a destacados proyectos santiagueños

La iniciativa conmemorará una década de acompañamiento al ecosistema emprendedor de Santiago del Estero con una jornada especial en el Nodo Tecnológico. Cinco proyectos locales competirán por un lugar en la instancia nacional del Concurso Emprendimiento Argentino 2026.

Hoy 19:21

La Plataforma Emprender de Santiago del Estero celebrará este viernes 16 de octubre su décimo aniversario con una jornada especial que reunirá a emprendedores, representantes de instituciones y referentes del sector productivo. El encuentro se desarrollará desde las 15 horas en el Auditorio del Nodo Tecnológico, con acceso libre y gratuito.

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La actividad tendrá como uno de sus principales atractivos la Instancia Provincial del Concurso Emprendimiento Argentino 2026, en la que cinco iniciativas santiagueñas buscarán obtener un lugar en la competencia nacional, prevista para noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La celebración también será una oportunidad para destacar el camino recorrido por Plataforma Emprender, una iniciativa que desde 2016 trabaja en el fortalecimiento del talento local, la innovación y el desarrollo de proyectos productivos en la provincia.

Diez años impulsando el emprendedurismo santiagueño

Impulsada y coordinada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con el respaldo del Gobierno de Santiago del Estero, Plataforma Emprender funciona desde hace una década con sede en el Nodo Tecnológico.

A lo largo de estos años, se consolidó como un espacio de vinculación entre el sector público, las universidades, los organismos científico-técnicos y las entidades empresariales, promoviendo el intercambio de conocimientos y el acompañamiento a quienes buscan desarrollar sus propios emprendimientos.

Su principal objetivo es incentivar la creación de valor local, fortalecer la economía regional y fomentar una cultura emprendedora, capaz de generar oportunidades laborales y proyectos sostenibles en el tiempo.

En ese marco, el décimo aniversario representa una ocasión para reafirmar el compromiso con el crecimiento del ecosistema emprendedor santiagueño y la promoción de nuevas iniciativas vinculadas con la innovación y la producción.

Cinco emprendimientos santiagueños competirán por un lugar en la instancia nacional

Uno de los momentos centrales de la jornada será la realización de la Instancia Provincial del Concurso Emprendimiento Argentino 2026, una propuesta destinada a reconocer y potenciar emprendimientos destacados de todo el país.

En esta edición, cinco proyectos locales participarán de la competencia, representando distintas propuestas vinculadas con la creatividad, la innovación y el desarrollo productivo.

Los emprendimientos participantes serán:

- Ancestral Textil Criollo

- SantiagoPolis

- Tu Ayllu

- AgroRay Soluciones

- Imaginar Company Technology



El certamen contempla dos grandes categorías:



Emprendimientos Tradicionales con modelos de negocio innovadores y Emprendimientos Tecnológicos e Innovación Científica, con instancias diferenciadas según el grado de desarrollo de cada proyecto: Despegue Emprendedor y Crecimiento y Expansión.

El proyecto que resulte seleccionado en la instancia provincial tendrá la oportunidad de representar a Santiago del Estero en la etapa nacional, que se desarrollará los días 19 y 20 de noviembre de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Un espacio para compartir experiencias y desafíos

Además del concurso, el programa incluirá una Mesa Panel de Experiencias, que contará con la participación de referentes del ecosistema emprendedor.

Durante este espacio se abordarán cuestiones relacionadas con la toma de decisiones estratégicas, la gestión de organizaciones y las herramientas necesarias para superar los desafíos que enfrentan los emprendimientos en contextos cambiantes.

La propuesta buscará promover el intercambio de experiencias, generar nuevos vínculos y acercar herramientas a quienes se encuentran desarrollando una idea de negocio o buscan fortalecer sus proyectos.

Una jornada abierta a toda la comunidad

El encuentro está destinado a emprendedores, docentes, investigadores, representantes de instituciones y público en general, interesados en conocer las experiencias y propuestas que forman parte del ecosistema emprendedor provincial.



La participación será libre y gratuita, aunque se solicita realizar una inscripción previa mediante el formulario digital dispuesto por la organización.



De esta manera, Plataforma Emprender celebrará sus primeros diez años de trayectoria, con una jornada que combinará el reconocimiento al talento santiagueño, la presentación de proyectos innovadores y el intercambio de experiencias, reafirmando su apuesta por el desarrollo productivo y la generación de nuevas oportunidades en Santiago del Estero.