Robó $350 mil de una vivienda en El Bobadal, escondió el dinero en una bolsa y terminó detenido

Un joven de 20 años fue aprehendido tras una investigación policial que permitió recuperar la totalidad del dinero sustraído. La damnificada había dejado los billetes sobre una balanza en el comedor de su casa.

Hoy 20:31

Un joven de 20 años fue aprehendido acusado de sustraer 350 mil pesos de una vivienda ubicada en el paraje San Pedro, departamento Jiménez, luego de una investigación realizada por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 53 de El Bobadal. El dinero fue recuperado en su totalidad y posteriormente restituido a la damnificada.

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El hecho salió a la luz durante la mañana de este jueves, cuando una mujer de 32 años advirtió que había desaparecido una importante suma de dinero que había dejado el día anterior sobre una balanza ubicada en el comedor de su vivienda.

Según manifestó en su denuncia, los billetes de distintas denominaciones se encontraban guardados dentro de una bolsa de plástico. Además, indicó que durante la noche solamente habían permanecido en el inmueble otras dos personas, a quienes señaló como sospechosas.

A partir de la denuncia, los efectivos policiales iniciaron una serie de averiguaciones que los llevaron hasta la localidad de San Pedro, donde entrevistaron a un hombre que aportó un dato clave para esclarecer lo sucedido.

El testigo relató que uno de los sospechosos había llegado a una vivienda e ingresado por una ventana ubicada en la parte posterior del inmueble, una situación que le resultó llamativa.

Con esta información, los investigadores solicitaron autorización para ingresar al domicilio señalado. Durante la inspección, encontraron en una de las habitaciones una bolsa de plástico que contenía dinero en efectivo.

Tras realizar el recuento, constataron que la suma ascendía a 350 mil pesos, coincidente con el monto denunciado por la damnificada.

Ante el resultado del procedimiento, la Fiscalía interviniente ordenó el secuestro del dinero y la aprehensión del joven de 20 años que se encontraba en el lugar. Asimismo, dispuso que la totalidad del efectivo recuperado fuera restituida a su propietaria.

Finalmente, el sospechoso fue trasladado a sede policial y las actuaciones quedaron a disposición del Centro Judicial de Termas de Río Hondo, donde continuará la investigación.