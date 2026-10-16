Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el sur de Kamchatka, en Rusia

El movimiento nació bajo tierra firme, en el sur de la península donde hubo un terremoto de 8,8 durante el año pasado. Hay preocupación porque la zona donde tuvo lugar el epicentro está entre los volcanes Opala y Ksudach.

Hoy 05:07

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este viernes una zona situada a 76 kilómetros al noreste de Ozernovskiy, en Rusia, a las 03:35 - hora local -, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, siglas en inglés). Los primeros reportes indican que hasta el momento no hay víctimas fatales.

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El epicentro, a una profundidad de 143,2 kilómetros, se localizó inicialmente a 52,01 grados de latitud norte y 157,25 grados de longitud este, en la zona sur de Kamchatka. A su vez, el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo lo reportó con una magnitud de 7.0 para el mismo sismo, y una profundidad aproximada de 140 kilómetros.

Los primeros datos indican que el fuerte sismo fue sentido por el poblado de la costa suroeste de la península ubicado a unos 150 kilómetros de Petropávlovsk-Kamchatski, la capital regional, donde viven poco más de 180.000 personas.

Según la agencia de noticias rusa Tass, algunos residentes del centro administrativo de la región, evacuaron sus apartamentos debido a los temblores, sin que se hayan reportado por el momento daños materiales ni víctimas.

Hay preocupación de los especialistas, ya que la zona del epicentro está entre los volcanes Opala y Ksudach. El USGS estimó que en el área más cercana, el temblor se sintió con intensidad V: un movimiento moderado que despierta a la gente y hace caer objetos pequeños.

La península de Kamchatka, con una superficie de 270.000 kilómetros cuadrados, tiene apenas poco más de 310.000 habitantes, dos tercios de los cuales viven en Petropávlovski-Kamchatski, su centro administrativo.

La zona forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, Kamchatka cuenta con cerca de 30 volcanes activos de los casi 130 que tiene en total, inscriptos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1996.

La región viene golpeada durante octubre con distintos sismos, pero ninguno de esta magnitud. El 3 de octubre, tuvo una seguidilla de 14 sismos de magnitud 4 o más en 18 horas, el mayor de 5,8, según el USGS.

El martes 6, hubo un sismo de 6,0 frente a la costa, reportado por el Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia.

Un día después, el miércoles 7, hubo uno de 5,2 a 79 kilómetros de Petropávlovsk-Kamchatski, con 56,8 kilómetros de profundidad. Y el último fue anteayer, de 5,5 a 203 kilómetros al sureste de la capital, a 60 kilómetros de profundidad.

El Ministerio de Emergencias de Rusia informó que no se sintió en los poblados y que tampoco hubo riesgo de tsunami.