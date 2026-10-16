Consejos para correr sin lesiones y disfrutar del ejercicio

Correr es una de las actividades físicas más populares en Argentina, con más de 2 millones de personas que participan en carreras anualmente. Sin embargo, es fundamental hacerlo de manera segura para evitar lesiones.

Hoy 06:12

La práctica de correr se ha vuelto cada vez más común en Argentina, especialmente en las últimas décadas. Este deporte no solo promueve la salud cardiovascular, sino que también puede ser una excelente manera de liberar estrés y mejorar el estado de ánimo. Sin embargo, muchas personas que comienzan a correr se enfrentan a riesgos de lesiones si no toman las precauciones adecuadas.

Para empezar a correr sin lastimarte, es esencial elegir el calzado correcto. Un par de zapatillas adecuadas no solo proporcionará la amortiguación necesaria, sino que también ayudará a prevenir lesiones comunes como la fascitis plantar o el síndrome de la banda iliotibial. Se recomienda visitar una tienda especializada para obtener asesoramiento sobre el calzado más apropiado para tu tipo de pisada.

Otro aspecto clave es comenzar despacio. Iniciar con caminatas y luego alternar con trote ligero puede ser una estrategia efectiva. Por ejemplo, puedes comenzar con sesiones de 20 a 30 minutos, alternando entre caminar y correr durante intervalos. Este enfoque progresivo ayuda a que tu cuerpo se adapte a la nueva actividad sin sobrecargarlo.

Además, es importante prestar atención a la técnica de carrera. Mantener una postura erguida, con los hombros relajados y los brazos a los lados, puede ayudar a evitar tensiones innecesarias. También es recomendable que los corredores novatos eviten superficies duras y opten por terrenos más blandos como parques o senderos de tierra.

La calentamiento y el enfriamiento son etapas vitales en cualquier rutina de ejercicios, y correr no es la excepción. Antes de comenzar, dedicar al menos 5-10 minutos a ejercicios de movilidad y estiramientos dinámicos puede preparar tus músculos y articulaciones. Al finalizar la sesión, estirar adecuadamente puede reducir la rigidez y mejorar la recuperación.

Finalmente, escuchar a tu cuerpo es fundamental. Si sientes dolor o incomodidad, es importante no ignorar estas señales. Consultar a un médico o fisioterapeuta puede ser necesario para evitar que problemas menores se conviertan en lesiones serias. Con el enfoque correcto, correr puede ser una actividad gratificante y segura para todos.