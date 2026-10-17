El mercado argentino cerró una semana de contrastes

Entre deuda, liquidez y tipo de cambio, los activos locales terminaron la semana con comportamientos diferentes entre sus principales segmentos.

Hoy 05:12

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama

Los bonos soberanos en dólares volvieron a registrar pérdidas y el riesgo país subió hasta la zona de los 647 puntos básicos, mientras que el S&P Merval consiguió mantenerse en torno a los US$1.754.

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En paralelo, el Tesoro combinó colocaciones de mayor plazo con recompras de títulos cortos y el Banco Central aceleró nuevamente las compras de divisas, llevando el acumulado de octubre a US$983 millones. En el escenario internacional, las compañías vinculadas a inteligencia artificial quedaron bajo la lupa y Wall Street mostró una marcada dispersión entre sectores.

La deuda soberana volvió a diferenciarse del universo emergente

Los bonos argentinos denominados en dólares atravesaron otra semana negativa. Los Globales retrocedieron entre un 0,7% y un 2,1%, mientras que el ETF EMB, utilizado como referencia para créditos emergentes y distressed, avanzó un 0,4% durante el mismo período. La diferencia entre ambos movimientos volvió a dejar a los títulos argentinos desacoplados del comportamiento general de ese segmento internacional, mientras que el impulso favorable que había llegado desde Brasil durante la semana anterior perdió fuerza y los Globales volvieron a cerrar con pérdidas.

Ese movimiento también se reflejó en el riesgo país. Después de haber descendido hacia la zona de los 590 puntos básicos, el indicador volvió a subir y terminó la semana alrededor de las 647 unidades. La evolución de la deuda dejó así una semana de mayor presión sobre los bonos soberanos, aun cuando la referencia emergente utilizada para comparación consiguió cerrar en terreno positivo.

El Merval logró sostenerse pese a un escenario más exigente

La renta variable argentina mostró un comportamiento diferente al de los bonos. El S&P Merval finalizó prácticamente sin cambios respecto del viernes anterior y cerró en torno a los US$1.754. El resultado adquiere relevancia al observar el contexto de la semana, ya que las nuevas tensiones en Medio Oriente llevaron al precio del Brent hasta niveles cercanos a los US$110 por barril, aunque el movimiento del petróleo no alcanzó para que las acciones energéticas impulsaran al índice argentino por encima de la referencia de los US$1.800.

A diferencia de la deuda soberana, que volvió a mostrar retrocesos, el principal índice accionario local consiguió sostener el nivel de la semana anterior. El comportamiento del Merval dejó así una señal distinta dentro del mercado argentino: mientras los Globales cedieron terreno y el riesgo país volvió a subir, la renta variable terminó prácticamente sin variaciones semanales.

El Tesoro combinó deuda más larga con recompras de títulos cortos

Uno de los movimientos más relevantes del mercado de pesos estuvo vinculado a la licitación del Tesoro y a la administración de la liquidez posterior a la operación. El elevado rollover de la licitación del miércoles implicó una absorción de $1,7 billones. Sin embargo, el efecto sobre las tasas cortas terminó siendo acotado y la caución a un día cerró la semana en 22% TNA, después de haber alcanzado un máximo de 24,5% durante la rueda del jueves.

Para evitar que la absorción generara una presión mayor sobre la liquidez del sistema, el Tesoro recompró el miércoles alrededor de $660.000 millones de títulos de corto plazo. La operatoria combinó de esta manera dos movimientos simultáneos: por un lado, el Tesoro colocó deuda de mayor duración en el mercado primario; por otro, inyectó pesos mediante la recompra de instrumentos cortos en el mercado secundario. El resultado fue una extensión de plazos sin que la absorción derivada de la licitación se trasladara completamente a las tasas de muy corto plazo, con una caución que terminó por debajo del máximo observado durante la semana.

El Banco Central aceleró las compras de divisas durante la semana corta

El mercado cambiario volvió a mostrar un aumento significativo en las compras del Banco Central. La autoridad monetaria adquirió US$642 millones durante la semana y elevó a US$983 millones el total acumulado durante octubre. Con ese monto, las compras del mes ya superan las registradas durante agosto y septiembre.

La aceleración se produjo en un contexto de elevadas liquidaciones provenientes del sector agropecuario y de deuda corporativa. Ese flujo permitió que el tipo de cambio mostrara una variación limitada, aun cuando el Banco Central incrementó el ritmo de adquisiciones. El tipo de cambio oficial avanzó apenas un 0,1% durante la semana y terminó en $1.518, por lo que la combinación entre una mayor oferta de divisas y el aumento de las compras oficiales permitió que el mercado cambiario mantuviera una evolución relativamente estable durante el período.

La inteligencia artificial volvió a ocupar el centro de Wall Street

En el plano internacional, la atención se concentró sobre las compañías vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial. Los rendimientos de los bonos corporativos de CoreWeave estuvieron bajo presión, la facturación de Anthropic pasó a formar parte de la discusión del mercado y los fabricantes de chips acumularon varias ruedas en terreno negativo. Ese escenario terminó reflejándose de forma muy diferente entre los principales índices estadounidenses.

El Nasdaq, con una mayor exposición al sector tecnológico, registró la caída más pronunciada de la semana y retrocedió un 5,5%. El S&P 500 cayó un 2,0%, mientras que el Dow Jones consiguió diferenciarse y terminó el período con una mejora del 0,7%. La dispersión entre los índices mostró así un mercado con un marcado sesgo sectorial, en el que las compañías vinculadas a tecnología e inteligencia artificial concentraron buena parte de la presión.

La tasa a diez años retrocedió, aunque continúa en niveles elevados

La debilidad observada en uno de los componentes de la demanda agregada vinculados al sector de inteligencia artificial coincidió con una baja de los rendimientos de largo plazo en Estados Unidos. La tasa del Treasury a diez años retrocedió 14,6 puntos básicos durante la semana, desde el 5,24% hasta el 5,1%, lo que representó una moderación respecto de los niveles observados anteriormente, aunque el rendimiento continúa ubicado en valores elevados.

La caída de la tasa larga acompañó así una semana en la que el mercado tecnológico mostró una corrección importante, especialmente en el Nasdaq, mientras que el Dow Jones logró cerrar en terreno positivo.

La semana dejó comportamientos diferentes entre activos y mercados

El cierre volvió a mostrar una marcada diferencia entre los distintos segmentos financieros. En Argentina, los Globales cayeron entre un 0,7% y un 2,1% y el riesgo país finalizó alrededor de los 647 puntos básicos, mientras que el S&P Merval consiguió mantenerse prácticamente sin cambios en US$1.754. En el mercado de pesos, el Tesoro combinó una absorción de $1,7 billones producto de la licitación con una recompra cercana a $660.000 millones de títulos cortos, mientras que la caución a un día terminó en 22% TNA después de alcanzar un máximo de 24,5% durante la semana.

El Banco Central, en tanto, compró US$642 millones y elevó a US$983 millones las adquisiciones acumuladas en octubre, mientras que el tipo de cambio oficial avanzó apenas un 0,1% hasta $1.518. En el escenario internacional, las compañías vinculadas a inteligencia artificial concentraron las dudas del mercado: el Nasdaq cayó un 5,5%, el S&P 500 retrocedió un 2,0% y el Dow Jones logró avanzar un 0,7%, mientras que la tasa del Treasury a diez años descendió hasta el 5,1%, aunque permaneció en niveles elevados.

La semana terminó así con una combinación de movimientos distintos entre deuda soberana, acciones, liquidez, dólar y mercado internacional, reforzando la necesidad de analizar cada segmento de manera separada en lugar de reducir el comportamiento del mercado a una única dirección.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.