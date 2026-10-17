Dibu Martínez sufrió un duro golpe en el partido del Chelsea y fue retirado de la cancha en camilla

El arquero campeón del mundo quedó tendido sobre el césped durante varios minutos y recibió la atención de los médicos antes de dejar su lugar en el equipo.

Hoy 10:58

Emiliano "Dibu" Martínez encendió las alarmas en la Selección argentina después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante el partido en el que Chelsea derrotó 2-0 a Everton, por la séptima fecha de la Premier League. El arquero argentino debió ser retirado del campo de juego en camilla luego de permanecer varios minutos tendido sobre el césped.

El incidente ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando el guardameta salió a despejar un centro enviado al área desde un tiro libre y terminó protagonizando un violento choque de cabezas con Jarrad Branthwaite.

La situación generó una inmediata intervención de los médicos, quienes inmovilizaron al arquero y le colocaron una máscara de oxígeno mientras era atendido dentro del terreno de juego.

Después de aproximadamente ocho minutos de atención médica, el campeón del mundo con Argentina fue retirado en camilla, aunque llevó tranquilidad al público al levantar el pulgar y mostrarse consciente.

Cómo fue el fuerte golpe que sufrió Dibu Martínez

La desafortunada acción se produjo cuando Everton ejecutó un tiro libre y envió un centro al área de Chelsea.

El Dibu Martínez intentó anticiparse a los jugadores rivales y salió con los puños para despejar la pelota. Sin embargo, durante la maniobra terminó impactando su cabeza contra la de Jarrad Branthwaite.

La violencia del choque obligó a detener inmediatamente el encuentro para que ingresaran los profesionales médicos.

El arquero argentino permaneció recostado sobre el césped durante varios minutos, mientras recibía asistencia y era evaluado por el personal sanitario.

Finalmente, Martínez no pudo continuar en el partido y debió abandonar el campo de juego en camilla.

La imagen del futbolista levantando el pulgar mientras era trasladado representó una señal tranquilizadora, aunque todavía se desconoce el alcance de la lesión.

Tras la lesión, el entrenador Xabi Alonso debió modificar su formación y dispuso el ingreso del arquero belga Mike Penders, quien tuvo su debut en la Premier League.

El reemplazante logró mantener el arco sin recibir goles durante los últimos minutos del encuentro.

Al momento de la salida de Martínez, Chelsea ganaba 1-0, pero consiguió ampliar la ventaja sobre el cierre gracias a un gol del portugués Pedro Neto, quien estableció el 2-0 definitivo a los 90 minutos.

Con este resultado, el conjunto londinense consiguió su cuarta victoria de la temporada y se ubicó en el cuarto puesto de la tabla de posiciones.

A través de sus redes sociales, Chelsea confirmó la salida del arquero argentino, aunque sin brindar detalles sobre su estado físico.

"Martínez no puede continuar por lesión y es sustituido por Penders en su debut en la Premier League", informó el club.

Alarma en la Selección por la lesión del Dibu Martínez

El episodio también genera preocupación en el entorno de la Selección argentina, debido a la importancia que tiene Emiliano Martínez dentro del equipo nacional.

Si bien el arquero pudo retirarse consciente y realizó un gesto tranquilizador desde la camilla, todavía no se difundió un diagnóstico médico oficial que permita conocer la gravedad del golpe.

Se espera que Chelsea publique un parte médico en las próximas horas, una vez completadas las evaluaciones correspondientes.

Por el momento, la evolución del Dibu Martínez será seguida de cerca, mientras crece la expectativa por conocer cuándo podrá regresar a las canchas después del fuerte impacto sufrido en la Premier League.