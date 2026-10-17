La impactante imagen del golpe que sufrió Dibu Martínez en Chelsea y que encendió las alarmas

El arquero de la Selección Argentina recibió un fuerte impacto en el rostro durante el partido ante Everton por la Premier League. Permaneció ocho minutos tendido en el césped, recibió asistencia médica y debió abandonar el campo en camilla.

Hoy 11:41

Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó uno de los momentos más preocupantes del encuentro entre Chelsea y Everton, correspondiente a la séptima fecha de la Premier League. El arquero de la Selección Argentina sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante una jugada aérea y debió ser retirado en camilla, en una escena que generó alarma entre los futbolistas y el público.

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El incidente ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando el conjunto de Everton ejecutó un tiro libre que terminó con un centro al área. En su intento por despejar la pelota, Martínez chocó de cabeza con otro futbolista y recibió un fuerte impacto en el rostro.

La imagen del golpe reflejó la violencia del choque y rápidamente generó preocupación por el estado del arquero argentino.

Dibu Martínez estuvo ocho minutos tendido en el césped

Tras el impacto, Dibu Martínez quedó recostado sobre el campo de juego y necesitó atención médica inmediata.

Los profesionales ingresaron rápidamente para asistir al arquero, quien permaneció aproximadamente ocho minutos tendido en el césped mientras era evaluado.

Durante la intervención, Martínez recibió oxígeno y fue atendido por el personal sanitario, que finalmente determinó que no estaba en condiciones de continuar disputando el encuentro.

El arquero campeón del mundo fue retirado en camilla, ante la mirada de sus compañeros y los espectadores presentes en el estadio.

Como consecuencia del golpe, el cuerpo técnico de Chelsea se vio obligado a realizar una modificación durante el segundo tiempo.

En lugar de Emiliano Martínez ingresó el arquero belga Mike Penders, quien quedó a cargo de defender el arco del conjunto londinense durante el tramo final del encuentro.

La sustitución se produjo luego de que los médicos evaluaran al argentino y decidieran que lo más conveniente era que no continuara jugando.

Preocupación por Dibu Martínez a la espera del parte médico

El episodio encendió las alarmas por el estado físico de Emiliano Martínez, una de las principales figuras de la Selección argentina.

Si bien el arquero recibió asistencia inmediata y fue retirado del campo de juego, Chelsea todavía no difundió un parte médico oficial que permita conocer el alcance de la lesión.

Por el momento, se espera que el club inglés brinde información sobre su evolución y los estudios que pudieran realizarle después del fuerte impacto.

Mientras tanto, la imagen del choque que dejó a Dibu Martínez tendido sobre el césped se convirtió en una de las escenas más impactantes de la jornada de la Premier League, a la espera de novedades sobre su estado de salud.