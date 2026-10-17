Xabi Alonso dio detalles sobre el estado de Dibu Martínez tras el duro golpe en la cabeza: “Salió del estadio consciente”

El DT del Chelsea dio una actualización del argentino, quien tuvo que retirarse del partido frente al Everton en camilla.

Hoy 12:41

El estado de salud de Emiliano "Dibu" Martínez generó preocupación después del fuerte golpe en la cabeza que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League. Tras las impactantes imágenes del arquero argentino siendo retirado en camilla, el entrenador Xabi Alonso brindó detalles sobre su situación y confirmó que fue trasladado a un hospital para realizarse estudios médicos.

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El técnico español habló en conferencia de prensa después de la victoria de Chelsea por 2-0 frente a Everton y aseguró que el arquero de la Selección argentina se encontraba consciente cuando abandonó el estadio.

"Hasta donde sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose pruebas por precaución, así que ya veremos. Pero esto es lo que sé hasta ahora", expresó Alonso.

Según informó el medio británico The Sun, el guardameta argentino fue trasladado a un hospital de Liverpool, donde permanece bajo evaluación para determinar las consecuencias del impacto.

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Cómo fue el fuerte golpe que sufrió Dibu Martínez ante Everton

La preocupante situación ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Everton ejecutó un tiro libre y envió un centro al área de Chelsea.

En su intento por despejar la pelota con los puños, Dibu Martínez chocó su cabeza contra la de Jarrad Branthwaite, protagonizando una acción que obligó a detener inmediatamente el encuentro.

El arquero argentino quedó tendido sobre el césped durante aproximadamente ocho minutos, mientras los médicos ingresaban para asistirlo.

Durante la atención, Martínez fue inmovilizado y recibió oxígeno, antes de que el personal sanitario decidiera retirarlo en camilla como medida de precaución.

Pese a la preocupación inicial, el campeón del mundo con Argentina se retiró consciente y levantó el pulgar, un gesto que llevó tranquilidad a sus compañeros y a los espectadores presentes.

Debido a la lesión, Xabi Alonso debió realizar una modificación en el arco de Chelsea y dispuso el ingreso del belga Mike Penders, quien tuvo su debut en la Premier League.

El joven arquero disputó los últimos minutos del encuentro y consiguió mantener su arco sin recibir goles.

Finalmente, Chelsea se impuso por 2-0 ante Everton, aunque el resultado deportivo quedó en segundo plano por la preocupación que generó la salida del futbolista argentino.

A través de sus redes sociales, el club londinense confirmó la sustitución del guardameta, pero no brindó mayores precisiones sobre su estado.

"Martínez no puede continuar por lesión y es sustituido por Penders en su debut en la Premier League", fue el mensaje difundido por la institución.

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Esperan el parte médico oficial sobre Dibu Martínez

Por el momento, Chelsea no difundió un diagnóstico definitivo sobre la lesión de Emiliano Martínez, por lo que todavía se desconoce si el golpe tendrá consecuencias que puedan afectar su disponibilidad para los próximos partidos.

Las declaraciones de Xabi Alonso confirmaron que el arquero salió consciente del estadio y fue trasladado al hospital para someterse a estudios preventivos.

La situación también mantiene en alerta al entorno de la Selección argentina, donde el Dibu es una de las principales figuras del equipo.

Mientras se aguardan novedades oficiales, la evolución médica de Emiliano Martínez será determinante para conocer el alcance del golpe y los plazos de su eventual regreso a las canchas.