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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2026 | 18º
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El gol en contra más insólito del año del fútbol argentino

Mirá el video de la insólita jugada que dejó el fútbol local. Nunca antes visto.

Hoy 13:23

El Furgón parecía complicarse por demás en su visita a General Villegas. Sin embargo, con el 1 a 1 final, UAI Urquiza rescató un empate agónico ante Liniers por la permanencia.

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La historia comenzó muy mal para los de Villa Lynch. Obligados a sumar para evitar que el descenso golpee pronto, se encontraron con un insólito gol en contra de Ignacio Viain para estar en desventaja.

Con un otro gol en contra, UAI Urquiza rescató un empate agónico ante Liniers por la permanencia

El encuentro tuvo devolución de gentilezas sobre el cierre. Tras el grosero error del arquero visitante, vino la tranquilidad para el Furgón.

En la última jugada del partido, Julián Canosa en contra puso el 1 a 1 final entre Liniers y UAI Urquiza. Así, los de Villa Lynch, siguen en descenso pero expectantes a dos fechas para el final de la temporada regular.

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