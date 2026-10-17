Condenan a cinco años de prisión a traficante de drogas en Jujuy

Un técnico en ciberseguridad fue condenado a cinco años de prisión por coordinar el tráfico de drogas sintéticas desde Córdoba a Jujuy.

Hoy 14:10

El Tribunal Oral Federal de Jujuy ha emitido una sentencia condenatoria de cinco años de prisión contra Jorge Jesús Tirado Yelma, un técnico en ciberseguridad de 33 años, por su papel como organizador en una red de tráfico de drogas sintéticas que operaba entre Córdoba y la provincia de Jujuy. Esta operación, que tuvo lugar entre abril y agosto del año pasado, involucró la coordinación de hasta siete envíos de éxtasis y LSD a través de encomiendas, evidenciando la magnitud de la problemática del narcotráfico en la región.

La sentencia fue parte de un acuerdo judicial que también incluyó la condena a cuatro años y ocho meses de prisión para su cómplice, Juan José Vásquez, de 45 años, quien se encargaba de recibir y distribuir las sustancias ilegales en Jujuy. Ambos individuos fueron considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes, reflejando la colaboración entre las autoridades judiciales y fiscales para abordar esta cuestión crítica.

La fiscal federal Lucía Orsetti, junto a la auxiliar fiscal Sofía Escudero, lideraron la investigación que culminó en estas condenas. La pesquisa comenzó el 26 de febrero del año pasado, tras un allanamiento en una vivienda del barrio Los Perales, donde se hallaron elementos que podrían ser utilizados para la producción de sustancias sintéticas. Este operativo inicial reveló una maniobra de tráfico de drogas de mayor escala, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El Equipo Conjunto de Investigación (ECI), compuesto por la Unidad Fiscal Jujuy y la Unidad Especializada en Narcomenudeo, fue fundamental para seguir el hilo de las encomiendas y desmantelar esta red de narcotráfico. A través de un análisis exhaustivo de comunicaciones, movimientos bancarios y filmaciones de cámaras de seguridad de empresas de transporte, se logró identificar a Tirado Yelma como una figura clave en la operación.

Las investigaciones revelaron que Tirado Yelma despachaba los paquetes desde Córdoba, mientras que Vásquez se encargaba de su recepción y venta en Jujuy, donde comercializaba las drogas a consumidores locales. Esta red no solo operaba a nivel provincial, sino que también se extendió a Tucumán, lo que indica un circuito interprovincial de narcotráfico que presenta serias preocupaciones para la salud pública y la seguridad en la región.

El 4 de septiembre de 2025, tras la detección de una nueva encomienda que contenía planchas de LSD, se ejecutaron allanamientos simultáneos en Córdoba, Jujuy y Tucumán, resultando en la detención de Tirado Yelma y Vásquez. Durante estos operativos, se secuestraron drogas, incluyendo pastillas de éxtasis y marihuana, así como herramientas utilizadas en la producción y distribución de estas sustancias.

Durante la audiencia de homologación de los acuerdos, se destacó la gravedad de los delitos cometidos y el potencial daño a la salud pública. La jueza María Alejandra Cataldi corroboró las evidencias presentadas por la Fiscalía y, tras la conformidad de ambos acusados, se dictaron las penas correspondientes, cerrando así un caso que subraya la lucha constante contra el narcotráfico en Argentina.