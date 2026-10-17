Dos hermanos quedaron presos tras ser sorprendidos con elementos robados en Robles

Los hombres fueron interceptados por efectivos policiales a la altura de Beltrán. Horas después, un vecino del paraje El Puestito denunció el robo de los sillones que llevaban consigo.

Hoy 14:25

Los sospechosos fueron interceptados por personal de la Comisaría Comunitaria N° 62, luego de que circunstanciales transeúntes informaran sobre su paso a gran velocidad a la altura de la ciudad de Beltrán. Llevaban consigo los bienes sustraídos a un vecino del Paraje El Puestito y además se les secuestró una barreta de hierro y el rodado en el que se desplazaban.

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El operativo tuvo su inicio cuando personal de recorrido fue alertado sobre la presencia de dos individuos que circulaban a bordo de una motocicleta transportando bienes de dudosa procedencia a un kilómetro aproximadamente del acceso a la ciudad de Beltrán.

Estos, al percatarse de la aproximación del móvil policial, intentaron darse a la fuga, sin embargo, los uniformados les dieron alcance y tras interceptarlos les preguntaron por los bienes que llevaban y no supieron justificar su tenencia ni procedencia, por lo que fueron trasladados a sede policial.

Los demorados, dos hermanos de 36 y 26 años y con domicilio en el barrio San Martín de La Banda, también cargaban una barreta de hierro, herramienta utilizada presumiblemente para la comisión de ilícitos y se les secuestró tres sillones plegables de forma preventiva y el motovehículo Zanella ZB en el que se movilizaban.

Una vez en sede policial, alrededor de las 21, un vecino del Paraje El Puestito se presentó ante las autoridades para radicar una denuncia por el delito de hurto de los elementos recuperados. La fiscalía de turno dispuso la confección del acta de constatación de los bienes para ser entregados a su propietario y ordenó que los sospechosos quedaran alojados en calidad de aprehendidos, mientras que el vehículo y la herramienta fueran sumadas como elementos de prueba a la denuncia para dar continuidad a las actuaciones procesales.