Terminó en una celda por amenazar a su expareja con un cuchillo

Por disposición de la fiscal de turno, se realizó el acta de procedimiento y se dio intervención al personal de Criminalística para el secuestro del arma blanca.

Hoy 14:25

La intervención oportuna del personal de la Comisaría Comunitaria N° 41 permitió la aprehensión de un hombre de 46 años, acusado de amenazas calificadas en perjuicio de una mujer. Durante el procedimiento se secuestró un arma, presuntamente la utilizada en el hecho.

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De acuerdo con la investigación, el hombre la había citado para mantener una conversación. Sin embargo, una vez que la mujer se presentó en el lugar, el sujeto comenzó a amenazarla empuñando un cuchillo y a exigirle explicaciones en torno a publicaciones y mensajes emitidos en Redes Sociales.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los efectivos se trasladaron al domicilio del acusado, donde procedieron a su aprehensión sin que éste opusiera resistencia. Asimismo, por disposición de la fiscal de turno, se realizó el acta de procedimiento y se dio intervención al personal de Criminalística para el secuestro del arma blanca y otros elementos de interés para la causa.

El hombre quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para el esclarecimiento total de los hechos denunciados.