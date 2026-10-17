Capital: detuvieron a un sospechoso por el hurto de una moto y secuestraron otro rodado buscado desde 2021

El procedimiento se realizó en una vivienda de Santa María, donde la Policía incautó prendas de vestir vinculadas con la investigación. Además, durante un control vehicular detectaron una motocicleta Corven con pedido de secuestro vigente.

Hoy 14:37

Personal policial dio cumplimiento a un oficio judicial y allanó una vivienda ubicada en la localidad de Santa María, donde detuvo a una persona del sexo masculino y secuestró prendas de vestir vinculadas con un hecho delictivo. De forma paralela, los investigadores incautaron una motocicleta que registraba un pedido de secuestro vigente desde el año 2021.

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Las actuaciones se iniciaron a partir de una denuncia por el robo de una motocicleta Honda Wave, sin dominio colocado, hecho que motivó una serie de averiguaciones desarrolladas por personal de la División Sustracción de Motovehículos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, y así se establecieron las circunstancias de lo ocurrido con el rodado, lográndose identificar a los presuntos responsables.

Como resultado de las investigaciones, la autoridad judicial interviniente dispuso una orden de allanamiento, registro, secuestro y detención en un domicilio y durante el procedimiento, los efectivos apresaron a un hombre sospechado de ser el autor del ilícito. Asimismo, efectuaron el registro del inmueble, donde secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de cometerse el hecho investigado.

De manera paralela, en el marco de un control vehicular, personal de la misma división identificó una motocicleta marca Corven, que circulaba sin dominio colocado y carecía de los carenados de fábrica.

Al verificar los datos del rodado mediante el sistema correspondiente, se constató que registraba un pedido de secuestro solicitado por la Comisaría Comunitaria N° 1, con fecha 22 de septiembre de 2021. Ante esta situación, la Fiscalía interviniente dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta y la identificación de su conductor, a quien se le labró el acta de compromiso correspondiente.

Finalmente, el rodado fue trasladado a la sede de la División Sustracción de Motovehículos, mientras que las actuaciones de ambos procedimientos quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.