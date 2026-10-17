Detenido un hombre por agredir a su expareja en Santa Rosa

Un hombre fue detenido en Santa Rosa por agredir a su expareja en un incidente de violencia de género que movilizó a la policía.

Hoy 15:11

En la localidad de Santa Rosa, un suceso de violencia de género tuvo lugar en la mañana de este sábado, cuando un hombre de 45 años fue aprehendido tras agredir físicamente a su expareja en el interior de una vivienda particular. Este incidente ocurrió a las 10:40, momento en que la policía recibió un requerimiento de emergencia que indicaba un altercado en el barrio 80 Viviendas.

Al llegar al lugar, el personal de la Comisaría Seccional de Santa Rosa constató la situación y procedió a resguardar la integridad de la víctima, quien se encontraba en una situación vulnerable. Los agentes intervinieron de inmediato, logrando la detención del presunto agresor, quien fue trasladado a la comisaría local.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Catamarca, un organismo que se encarga de implementar las medidas restrictivas y de protección necesarias para salvaguardar a la víctima. Las autoridades judiciales están en proceso de realizar las actuaciones preliminares que permitirán esclarecer las circunstancias del ataque.

Durante la investigación, se evaluará la existencia de denuncias previas o medidas cautelares vigentes que pudieran haber estado en efecto antes del incidente. Este enfoque es crucial para asegurar que se tomen las acciones adecuadas en el marco de la ley y se brinde la contención necesaria a la víctima.

La Fiscalía de Violencia Familiar y de Género también tiene la responsabilidad de coordinar el apoyo médico y psicológico que la víctima requiera tras este violento episodio. El bienestar de las personas afectadas en situaciones de violencia de género es una prioridad en los protocolos de intervención.

Es importante destacar que existen canales de asistencia y denuncia disponibles para quienes se encuentren en situaciones de violencia intrafamiliar, familiar o de género. La Línea 144 ofrece asesoramiento y contención las 24 horas, mientras que la Línea 911 está destinada a la atención de emergencias policiales y a intervenciones inmediatas.

Además, las Unidades Judiciales y Comisarías están disponibles para la radicación de denuncias presenciales, así como para la solicitud de medidas de protección urgentes ante casos de violencia de género. La visibilización y denuncia de estas situaciones son pasos fundamentales para erradicar la violencia en todas sus formas.