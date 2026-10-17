Allanamiento por narcomenudeo terminó con cuatro detenidos y el secuestro de dosis de cocaína

Los operativos se realizaron de manera simultánea en distintos inmuebles ubicados en los barrios San Pantaleón y San Joaquín de Pampa de los Guanacos.

Hoy 14:34

Un procedimiento realizado por la Dirección General de Drogas Peligrosas permitió desarticular puntos de venta de estupefacientes en la mencionada localidad del Departamento Copo. Durante los procedimientos, se encontraron dosis de cocaína dispuesta para la venta, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un motovehículo. Además, cuatro personas vinculadas con la investigación terminaron encarceladas.

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Los operativos se realizaron de manera simultánea en distintos inmuebles ubicados en los barrios San Pantaleón y San Joaquín de Pampa de los Guanacos, luego de que los efectivos lograran reunir importantes elementos de prueba y de interés para la causa caratulada como infracción a la Ley Nacional N° 23.737 que reprime la comercialización de estupefacientes al menudeo y en la que interviene el Ministerio Público Fiscal, circunscripción Monte Quemado.

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Como resultado de los procedimientos policiales, cuatro personas, una mujer de 49 años y tres hombres de 29, 26 y 24, fueron detenidos y quedaron alojados en sede policial a disposición de la Justicia de Control y Garantías que libró los oficios judiciales correspondientes.

Además, se secuestraron 28 envoltorios de plástico que contenían una sustancia en polvo de color blanquecina, la cual, al ser sometida a la prueba de reactivos químicos arrojó como resultado positivo para la presencia de cocaína, con un peso total de 10,54 gramos.

Asimismo, el personal actuante incautó en el domicilio allanado la suma de 1.334.000 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, elementos de corte utilizados para el fraccionamiento de las sustancias prohibidas y un motovehículo Motomel Blitz.

El procedimiento se enmarca en las acciones permanentes que la Policía de la Provincia lleva adelante para prevenir y combatir el narcomenudeo en todo el territorio provincial.