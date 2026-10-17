Detienen a sospechoso de hurtar una moto y desguazarla para vender sus partes

Barrio Venida, La Banda. La investigación se inició a partir de la denuncia radicada el pasado 10 de octubre por un hombre de 61 años.

Hoy 14:42

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 13 apresó a un joven de 24 años luego de realizar tareas investigativas que lo vincularon con la sustracción del rodado. Además recuperó componentes que el acusado había desmontado del vehículo para comercializarlos. El procedimiento se concretó en barrios de La Banda con participación fiscal.

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La investigación se inició a partir de la denuncia radicada el pasado 10 de octubre por un hombre de 61 años, quien manifestó que mientras se encontraba en la casa de un amigo del barrio San Martín, dejó su motocicleta Motomel Blitz en la vereda y al cabo de un tiempo, advirtió en primer lugar la desaparición de las llaves del rodado, las que había dejado sobre una mesa del inmueble.

Ante la novedad, fue hasta el exterior del domicilio y constató que su motocicleta había sido sustraída.

A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 13 realizaron tareas investigativas, relevamiento de información y diligencias destinadas a identificar al presunto autor y establecer el destino del vehículo.

Como resultado de estas tareas, durante la tarde del jueves, los investigadores localizaron a un joven de 24 años en inmediaciones de Ruta Provincial Nº 1, en el barrio Villa Nueva, el cual fue identificado y al consultar los registros policiales, constataron que registraba una orden judicial de detención por una causa penal, razón por la que fue trasladado a sede policial.

Posteriormente, los efectivos continuaron con las averiguaciones y se dirigieron a un domicilio ubicado sobre calle Oceanía y Primer Pasaje del barrio Avenida, donde entrevistaron a un hombre de 34 años, quien manifestó haber adquirido distintas partes de una motocicleta de baja cilindrada por la suma de $150.000, desconociendo su procedencia ilícita.

Al ser informado de que los elementos se encontraban vinculados con una investigación judicial, el hombre hizo entrega voluntaria de las piezas, entre ellas el motor, ambas ruedas, el tanque de combustible, el manubrio, amortiguadores, asiento, tablero, instalación eléctrica y diversos componentes de la carrocería.

Los elementos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron incorporados a las actuaciones correspondientes.

Finalmente, informada sobre los resultados del procedimiento, la Fiscalía interviniente dispuso que el joven permaneciera detenido en relación con la causa por supuesto delito de hurto simple y ordenó la remisión de las actuaciones judiciales correspondientes.