Flores rompió el silencio tras el video viral: “Les quería pedir disculpas a la gente de Boca y a mi novia”

El delantero de 19 años se excusó por las imágenes que salieron a la luz y generaron polémica.

Hoy 10:14

Leonel Flores rompió el silencio después de la polémica generada por un video viral en el que aparece junto a Ayrton Costa durante una videollamada con una mujer, mientras se encontraban en una concentración de Boca Juniors. El juvenil de 19 años, que convirtió el gol de la victoria frente a Talleres, reconoció que su comportamiento no fue correcto y pidió disculpas públicamente.

Tras el triunfo por 2-1 ante Talleres de Córdoba en La Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, el delantero decidió referirse al episodio que había generado fuertes críticas entre los simpatizantes xeneizes.

"Les quería pedir disculpas a la gente de Boca y a mi novia", expresó Flores, quien también reconoció que la situación no correspondía al ámbito profesional.

"Eso es algo extrafutbolístico y no se hace", agregó el atacante, que buscó dejar atrás la controversia y concentrarse en su presente deportivo.

Flores reconoció que recibió un reto dentro de Boca

Las imágenes comenzaron a circular el miércoles 14 de octubre, un día después de la derrota de Boca frente a Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En el video se observa a Leonel Flores y Ayrton Costa participando de una conversación con una mujer durante una concentración del plantel. En determinado momento, la protagonista mencionó a Cami Espinosa, pareja del delantero, lo que provocó una llamativa reacción de ambos futbolistas.

Aunque el material se difundió después de la caída internacional, la videollamada se habría realizado aproximadamente una semana antes, según la versión de la mujer que participó de la conversación.

La repercusión del episodio llegó al entorno del club y, según reconoció el propio jugador, la situación fue abordada internamente.

"Lo que me tenían que decir internamente ya me lo dijeron", afirmó Flores, sin brindar mayores detalles sobre las conversaciones mantenidas con los responsables del equipo.

"Estoy más metido que nunca en Boca"

Más allá de las disculpas, Leonel Flores aprovechó sus declaraciones para reafirmar su compromiso con el club y responder a los cuestionamientos que recibió en redes sociales.

"Quería hacerlo público para que todos sepan que estoy más metido que nunca acá en el club y quiero lo mejor para Boca", manifestó.

Sus palabras llegaron después de una actuación importante frente a Talleres, encuentro en el que el juvenil convirtió el segundo gol del Xeneize para sellar la remontada por 2-1 en La Bombonera.

De esta manera, el delantero pasó de quedar en el centro de una controversia extrafutbolística a convertirse en uno de los protagonistas de una victoria que permitió a Boca alcanzar transitoriamente la cima de la tabla anual.

Los antecedentes y la preocupación de Arruabarrena por el entorno del juvenil

No es la primera vez que Leonel Flores queda involucrado en una situación extrafutbolística que genera repercusiones dentro de Boca.

Anteriormente, el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena había reconocido públicamente que mantuvo conversaciones con el jugador por cuestiones vinculadas con su vida personal.

Entre ellas, mencionó un llamado de atención relacionado con un tatuaje y su preocupación por el entorno del futbolista.

Además, el técnico le había sugerido que se mudara de Béccar, localidad donde reside, para reducir los tiempos de traslado hasta los entrenamientos y facilitar su rutina profesional.

En esta oportunidad, Flores reconoció el error y aseguró que ya recibió las observaciones correspondientes dentro de la institución.

Con la polémica todavía reciente, el delantero buscará que su rendimiento dentro de la cancha vuelva a ser el centro de atención, especialmente en un momento en el que Boca se prepara para disputar la revancha frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.