El Musicalísimo celebra el Día de la Madre con música, premios y una transmisión especial por Radio Panorama

Este domingo 18, de 11 a 17, Willy Ocaranza y María Laura Rojas estarán al frente de una nueva edición especial del programa, con canciones dedicadas a las madres, saludos en vivo, sorteos y numerosos premios para compartir en familia.

Hoy 11:19

Como cada año, El Musicalísimo prepara una edición muy especial para celebrar el Día de la Madre, con una propuesta pensada para reunir a toda la familia alrededor de la música, los saludos y la alegría de una jornada tan significativa.

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Este domingo 18, de 11 a 17, el programa conducido por Willy Ocaranza y María Laura Rojas se transmitirá en vivo por Radio Panorama 100.1 MHz y también a través del streaming, para que los oyentes puedan disfrutar de cada momento desde sus hogares.

La propuesta incluirá una discografía especialmente dedicada a las madres, con canciones de cantores populares, música acorde a la fecha y una programación cargada de emociones. Además, habrá numerosos sorteos, premios y saludos al aire para acompañar a las familias durante todo el domingo.

Con la operación técnica de Mauro Manestar, El Musicalísimo volverá a apostar por una transmisión especial que combina música, entretenimiento y participación de la audiencia, manteniendo una tradición que cada año busca homenajear a las madres y compartir un momento de encuentro con los oyentes.

La invitación está hecha: este domingo 18, de 11 a 17, la cita es por Radio Panorama 100.1 MHz y sus plataformas de streaming, para disfrutar de una jornada con buena música, sorpresas y muchos motivos para celebrar en familia.