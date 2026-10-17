Canal 14 de TIC, nominado a los Martín Fierro Federal con tres producciones santiagueñas

Canal 14 de Tele Imagen Codificada de Santiago del Estero fue nominado a los premios Martín Fierro Federal con producciones en las temáticas: ficción, fútbol infantil y automovilismo.

Hoy 12:30

Los premios Martín Fierro Federal distinguen las producciones más destacadas de la televisión y la radio de todo el país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La selección reúne propuestas de distintas provincias y contempla una amplia variedad de rubros, entre ellos el periodismo, los documentales, el entretenimiento, la ficción y la música.

Entre las nominaciones de la señal santiagueña se encuentra Improbable, en el rubro Ficción, un cortometraje de 20 minutos escrito y dirigido por Roque Riera. La historia tiene como protagonista a Ale, un personaje con la capacidad de reconocer pequeñas coincidencias que suceden a su alrededor y utilizarlas para llevar adelante una venganza. TIC tuvo participación en la realización de este cortometraje.

Cortometraje

Otra de las producciones nominadas es Loquitos por el Fútbol, conducido por Germán Montenegro. El programa recorre escuelitas de fútbol, ligas locales y torneos infantiles de la provincia, como el Torneo Santa Lucía y la Copa Madre de Ciudades, y les da protagonismo a los chicos, sus padres y los profesores que forman parte de la actividad deportiva. Esta es la segunda nominación del ciclo, que ya obtuvo el premio en su participación anterior.

Germán Montenegro

La tercera propuesta es El Podio, un programa dedicado al automovilismo que lleva nueve años en la pantalla de Canal 14. Durante los últimos cuatro años, la conducción está a cargo de Jimena Salvatierra, quien acompaña la cobertura y el seguimiento de la actividad del deporte motor.

Jimena Salvatierra - El Podio

Con estas tres nominaciones, Canal 14 de TIC vuelve a poner en valor el trabajo de las producciones locales y el desarrollo de contenidos audiovisuales realizados en Santiago del Estero, que encuentran en los Martín Fierro Federal un espacio de reconocimiento a nivel nacional.



