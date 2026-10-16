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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2026 | 17º
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EN VIVO | Banfield recibe a Argentinos Juniors en un duelo clave del Clausura

El Taladro buscará extender su invicto de cinco partidos ante un Bicho que pelea por la cima de la Zona B y también sueña con alcanzar el primer puesto de la tabla anual.

Hoy 12:54

Banfield y Argentinos Juniors se enfrentarán este sábado 17 de octubre, desde las 15, en el estadio Florencio Sola, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá objetivos importantes para ambos equipos: el Taladro intentará prolongar su buen momento, mientras que el Bicho buscará una victoria que le permita mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

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