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Ni el frío ni la llovizna frenaron las compras por el Día de la Madre

El casco céntrico mostró una importante concurrencia durante este sábado. Las familias aprovecharon las promociones comerciales y compartieron desayunos y encuentros en los bares de la ciudad.

Hoy 13:44

Las peatonales de la ciudad Capital vivieron una mañana de intenso movimiento este sábado, en la previa del Día de la Madre. A pesar del descenso de la temperatura y de la llovizna que comenzó alrededor del mediodía, cientos de familias recorrieron el casco céntrico en busca del regalo ideal para agasajar a mamá en su día.

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Desde temprano, las calles comerciales se poblaron de vecinos que aprovecharon las distintas promociones y descuentos disponibles en los locales. Electrodomésticos con precios especiales, ofertas de 2x1 en indumentaria, promociones en celulares y descuentos en calzados fueron algunas de las alternativas que impulsaron las compras durante la jornada.

Con una amplia variedad de opciones y precios, los comercios ofrecieron distintas propuestas para quienes buscaban sorprender a las madres con un obsequio. Muchos aprovecharon las promociones para comparar precios y elegir entre las alternativas disponibles, mientras que otros recorrieron las peatonales en busca de ese regalo especial para una fecha que reúne a las familias.

El movimiento también se hizo sentir en bares y confiterías del centro, donde numerosos vecinos se reunieron para desayunar, compartir un café o disfrutar de un momento distendido antes o después de realizar las compras.

En algunos casos, la salida comercial se convirtió también en una oportunidad para compartir tiempo con las madres, en una jornada que combinó regalos, paseos y encuentros familiares.

Así, el casco céntrico volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad en la antesala del Día de la Madre

Entre bolsas de compras, vidrieras con ofertas y mesas ocupadas en los bares, las familias aprovecharon el sábado para ultimar los preparativos de una celebración especial.

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