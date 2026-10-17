Detuvieron a una mujer acusada de agredir a su hija de 8 años en La Banda

El procedimiento se realizó en el barrio Salta Prolongación, por orden judicial. La causa se inició a partir de una denuncia radicada el pasado 14 de octubre por el padre de la menor.

Hoy 14:30

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 2 de la Mujer y la Familia, con la colaboración de la División Prevención N° 4, dio cumplimiento a una medida judicial que permitió la detención de una mujer de 26 años, la cual era investigada por un presunto hecho de violencia intrafamiliar en la que resultó con lesiones su hija menor de edad.

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La investigación policial se inició a partir de una denuncia radicada el pasado 14 de octubre por un hombre de 24 años, quien había manifestado que su expareja habría agredido físicamente a la hija de ambos, una niña de 8 años, hecho ocurrido en un domicilio del barrio Salta Prolongación de La Banda.

Según la denuncia, el episodio habría ocurrido el martes último, cuando la mujer golpeó a la niña debido a que no había realizado sus tareas escolares. Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía interviniente dispuso la realización de un relevamiento vecinal y promovió las medidas judiciales correspondientes.

En ese contexto, durante la mañana de este viernes, efectivos policiales se constituyeron en un inmueble del barrio Salta Prolongación donde fueron atendidos por la mujer investigada, a quien notificaron de la medida dispuesta por la Justicia y ésta accedió a acompañar al personal policial para dar cumplimiento a la orden en su contra.

Finalmente, las autoridades fiscales, al tomar conocimiento de todo lo actuado por personal policial, dispusieron que la acusada quedase alojada a disposición judicial para dar continuidad a las averiguaciones en torno a la causa.