El médico del Papa dio detalles de su recuperación y despejó dudas sobre la gira por Sudamérica

El cirujano del papa León XIV, el profesor Stefano Margaritora, aseguró que no hay motivos clínicos que impidan el viaje del Pontífice a Sudamérica, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. “En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, sostuvo en diálogo con los medios del Vaticano.

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León XIV recibió el alta este sábado, después de cinco días internado en el Policlínico Gemelli de Roma. “En el momento del alta hospitalaria, el Papa León se encontraba en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias. Sus análisis de sangre eran completamente normales y la función cardíaca estaba en orden”, detalló.

“La reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno”, agregó Margaritora. El Pontífice fue operado de un tumor maligno en el pulmón derecho y, de acuerdo con el cirujano, la recuperación avanza dentro de los tiempos esperados.

Margaritora explicó que la recuperación física completa después de una operación de este tipo suele llevar alrededor de dos semanas. “Creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”, afirmó.

El cirujano contó que el tumor fue detectado de manera inesperada durante unos estudios de rutina. “El descubrimiento del tumor maligno de pulmón del Papa fue absolutamente fortuito, como, por desgracia, sucede con frecuencia”, explicó.

“Al realizarle unas pruebas rutinarias del abdomen, se descubrió en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha”, detalló. Según indicó, la ubicación de la lesión permitió detectarla durante esos estudios, aunque el Pontífice no presentaba síntomas respiratorios.

“El Santo Padre no presentaba ningún síntoma respiratorio y se encontraba perfectamente”, recordó Margaritora. A partir de esa experiencia, el médico insistió en la importancia de los controles de salud, en especial para quienes tienen factores de riesgo.

Margaritora describió la cirugía como una intervención habitual para su equipo. “No sería honesto si dijera que fue muy complicada para atribuirme gestas heroicas. En realidad, la intervención del Santo Padre fue una operación rutinaria”, afirmó.

El médico explicó que, cuando un tumor pulmonar tiene determinadas características y dimensiones, puede ser necesario extirpar el lóbulo del pulmón en el que se encuentra.

En el caso de León XIV, la intervención se concentró en el lóbulo inferior del pulmón derecho. “La intervención transcurrió sin ningún tipo de complicación”, aseguró.

El cirujano también destacó la actitud del Pontífice durante su recuperación en el hospital. “El papa León ha sido un paciente ideal. No lo digo por adulación, sino porque realmente ha sido un paciente que no ha causado el más mínimo problema al equipo que lo atendía”, contó.

“Siempre tranquilo, siempre sonriente y con muy pocas quejas ante un dolor que, pese a todas las medidas adoptadas, una persona sin duda experimenta”, agregó. Según relató, León XIV siguió las indicaciones médicas, tanto en la alimentación como en los ejercicios de fisioterapia.

Margaritora recordó una anécdota del segundo día después de la operación, cuando el equipo médico encontró al Papa acomodando las sillas de la capilla. “Santo Padre, ya estamos nosotros”, le dijeron. La respuesta del Pontífice fue: “No importa, puedo hacerlo, lo hago”.

“Ha sido verdaderamente un paciente absolutamente ideal”, resumió el cirujano.

Más allá de los aspectos médicos, Margaritora reconoció que operar a León XIV fue una experiencia especial. “Haber operado a un Papa ha sido una emoción íntima que ni siquiera consigo describir”, confesó.

“Obviamente, tenes delante a un hombre, porque, al fin y al cabo, el Papa es un hombre, pero sabes perfectamente que no es una persona corriente”, explicó. Luego destacó la personalidad del Pontífice: “El Papa León tiene un carisma tal que, en cualquier caso, sería imposible considerarlo una persona corriente”.

El médico también recordó un momento previo a la anestesia. “Santo Padre, este es nuestro dream team”, le dijo al Papa, quien, según su relato, sonrió antes de que comenzara el procedimiento.

Por último, Margaritora destacó el trabajo de todos los profesionales que participaron de la intervención y la recuperación. “No debemos olvidarlo nunca: en los hospitales, detrás del trabajo del cirujano y del anestesista, están el enfermero de quirófano, el personal del quirófano que no pertenece al equipo de enfermería, los técnicos de laboratorio y los técnicos de radiología”, concluyó.