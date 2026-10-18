Aprender inglés: los fallos que pueden retrasar tu progreso

Según un estudio realizado en 2020, el 70% de las personas que intentan aprender inglés cometen el mismo error recurrente. Este artículo explora los errores más comunes al aprender inglés y ofrece consejos prácticos para superarlos.

Hoy 06:12

El aprendizaje de un idioma como el inglés implica enfrentar varios desafíos, y uno de los errores más comunes es la falta de práctica en la conversación. Muchas personas se centran en la gramática y el vocabulario, pero descuidan la oportunidad de hablar con otros. Esta falta de interacción puede limitar el progreso y la confianza al comunicarse.

Otro error frecuente es el uso excesivo de traducciones literales. Los estudiantes a menudo traducen frases de su lengua materna al inglés, lo que puede resultar en incongruencias y malentendidos. Aprender a pensar en inglés y familiarizarse con las expresiones idiomáticas es crucial para una comunicación efectiva.

Además, muchos estudiantes tienden a evitar situaciones donde deben hablar inglés por miedo a cometer errores. Este temor al fracaso puede llevar a la inactividad y a la frustración. Es importante recordar que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje y una oportunidad para mejorar.

La pronunciación es otro aspecto que a menudo se pasa por alto. Muchos aprendices no dedican suficiente tiempo a practicar los sonidos y la entonación del inglés, lo que resulta en una comunicación poco clara. Escuchar y repetir diálogos o canciones en inglés puede ser una excelente manera de mejorar esta habilidad.

Otro factor que afecta el aprendizaje es la falta de objetivos claros. Establecer metas específicas y alcanzables puede ayudar a los estudiantes a mantener su motivación y enfoque. Por ejemplo, proponerse aprender diez palabras nuevas cada semana puede facilitar el progreso constante.

Finalmente, la elección de recursos de aprendizaje es fundamental. Utilizar materiales obsoletos o inadecuados puede llevar a una comprensión errónea del idioma. Es recomendable optar por fuentes actualizadas, como aplicaciones de idiomas, podcasts y plataformas en línea que ofrecen contenido relevante y contemporáneo.