El recuerdo de las madres reunió a numerosas familias en el Parque de la Paz

Como sucede cada año, el Día de la Madre convoca a numerosas familias en el Cementerio Privado Parque de la Paz, donde este domingo se celebró una misa especial para homenajear a las madres y recordar a quienes ya no están.

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La ceremonia se realizó a las 9 de la mañana en la capilla del predio y estuvo a cargo del padre Julián Cueva, ante un espacio colmado de fieles que participaron de la celebración religiosa.

Durante su homilía, el sacerdote reflexionó sobre la importancia de la fe y la necesidad de mantener presentes los valores cristianos en la vida cotidiana. A partir del Evangelio, destacó la justicia, la misericordia y la importancia de que las creencias se reflejen en las acciones de cada persona.

En una fecha especialmente significativa, la misa se convirtió en un espacio de oración y recogimiento para quienes recuerdan a sus madres fallecidas y renuevan, desde la fe, el vínculo con sus seres queridos.

Se espera que las visitas al cementerio continúen a lo largo de la jornada, con la llegada de familias que se acercan para llevar flores, rezar y rendir homenaje a sus seres queridos. Las puertas del Cementerio Privado Parque de la Paz permanecerán abiertas hasta las 18, para que quienes lo deseen puedan participar de este momento de recuerdo y encuentro.