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El recuerdo de las madres reunió a numerosas familias en el Parque de la Paz

En el marco de su día, se celebró una misa en la capilla del cementerio privado, con la participación de fieles que se acercaron a rezar y homenajear a sus seres queridos.

Hoy 09:57

Como sucede cada año, el Día de la Madre convoca a numerosas familias en el Cementerio Privado Parque de la Paz, donde este domingo se celebró una misa especial para homenajear a las madres y recordar a quienes ya no están.

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La ceremonia se realizó a las 9 de la mañana en la capilla del predio y estuvo a cargo del padre Julián Cueva, ante un espacio colmado de fieles que participaron de la celebración religiosa.

Durante su homilía, el sacerdote reflexionó sobre la importancia de la fe y la necesidad de mantener presentes los valores cristianos en la vida cotidiana. A partir del Evangelio, destacó la justicia, la misericordia y la importancia de que las creencias se reflejen en las acciones de cada persona.

En una fecha especialmente significativa, la misa se convirtió en un espacio de oración y recogimiento para quienes recuerdan a sus madres fallecidas y renuevan, desde la fe, el vínculo con sus seres queridos.

Se espera que las visitas al cementerio continúen a lo largo de la jornada, con la llegada de familias que se acercan para llevar flores, rezar y rendir homenaje a sus seres queridos. Las puertas del Cementerio Privado Parque de la Paz permanecerán abiertas hasta las 18, para que quienes lo deseen puedan participar de este momento de recuerdo y encuentro.

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