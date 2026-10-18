Olímpico se refuerza con un goleador estadounidense: Lucas Lorenzen es la nueva incorporación del Negro

El conjunto bandeño confirmó la llegada del alero de 1,97 metros, que viene de destacarse en la NCAA División I. El jugador se sumará al plantel en Corrientes y será una nueva alternativa para el entrenador Leonardo Costa en la Liga Nacional.

Hoy 10:33

Olímpico de La Banda confirmó la incorporación del estadounidense Lucas Lorenzen, un alero de 1,97 metros de altura que llega para reforzar el plantel dirigido por Leonardo Costa en la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet.

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El nuevo refuerzo del Negro bandeño llega procedente de Western Illinois University, institución con la que compitió en la NCAA División I de Estados Unidos y se destacó como el principal anotador de su equipo durante la última temporada.

Lorenzen se incorporará directamente al plantel en Corrientes, donde Olímpico afronta su primera gira de la temporada, con compromisos frente a Regatas y San Martín.

Los números de Lucas Lorenzen

Durante la temporada 2025/26, el alero estadounidense disputó 31 partidos con Western Illinois, en los que registró promedios de 14,7 puntos, 4,3 rebotes y 2,2 triples convertidos por encuentro.

Su capacidad ofensiva lo convirtió en la principal referencia anotadora del equipo universitario, especialmente por su efectividad en los lanzamientos desde larga distancia.

Anteriormente, Lorenzen jugó tres temporadas en Dordt University, institución que participa en la NAIA, donde mostró una importante evolución en su rendimiento.

Su mejor campaña llegó en 2024/25, cuando alcanzó promedios de 22,7 puntos y 5,7 rebotes por partido, con una destacada efectividad del 40,4% en lanzamientos de tres puntos.

Un jugador destacado en el básquet universitario estadounidense

Las actuaciones de Lucas Lorenzen durante su paso por Dordt le permitieron recibir importantes reconocimientos individuales.

En 2025 fue distinguido como All-American de la NAIA y también integró el equipo ideal de la Great Plains Athletic Conference (GPAC).

A lo largo de sus cuatro temporadas universitarias, el estadounidense acumuló 126 partidos y más de 2.200 puntos, cifras que reflejan su protagonismo ofensivo.

Se trata de un jugador con marcada tendencia al lanzamiento exterior, capacidad para generar puntos y participación en el rebote, características que Olímpico buscará aprovechar para fortalecer su juego perimetral.

Olímpico suma una nueva alternativa para Leo Costa

Con la llegada de Lucas Lorenzen, el Negro de La Banda incorpora una nueva opción ofensiva para la rotación del entrenador Leonardo Costa.

El estadounidense se sumará al equipo en Corrientes, en medio de una gira que incluye los compromisos frente a Regatas y San Martín, correspondientes a la Liga Nacional de Básquet 2026/27.

La incorporación apunta a fortalecer el perímetro y ampliar las variantes ofensivas de Olímpico, que buscará seguir creciendo en la competencia y consolidar su funcionamiento colectivo bajo la conducción de Costa.