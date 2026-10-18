Preocupación por la salud de Nico Sattler: el cantante de Q' Lokura se descompensó y la banda suspendió un show

El vocalista sufrió una descompensación antes de una presentación en Córdoba. Su compañero, Facundo “Chino” Herrera, debió actuar solo, mientras que el grupo anunció la suspensión de otro espectáculo y priorizó la recuperación del artista.

Hoy 17:52

La salud de Nico Sattler, uno de los cantantes de la reconocida banda de cuarteto Q' Lokura, generó preocupación entre sus seguidores luego de que el músico sufriera una descompensación momentos antes de subir al escenario durante la apertura del parque acuático Infinito Water Park, en Córdoba.

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El episodio obligó a modificar la presentación del grupo, ya que Facundo “Chino” Herrera debió hacerse cargo del espectáculo en solitario. Posteriormente, la banda anunció la suspensión del show que tenía previsto para el 17 de octubre en Plaza de la Música, también en Córdoba.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales oficiales de Q' Lokura, donde sus integrantes explicaron que la decisión respondió a motivos de salud y transmitieron un mensaje de apoyo al cantante.

"Desde acá, queremos bancar y reconocer al Chino por haber sacado adelante la presentación solo, y enviarle a Nicolás nuestro abrazo más grande, toda nuestra fuerza y nuestros mejores deseos para su pronta recuperación", expresaron.

El comunicado concluyó con una frase que reflejó la postura del grupo frente a la situación: "Hoy, lo más importante es la salud. Todo lo demás puede esperar".

Nico Sattler ya había presentado problemas de salud

Según trascendió desde el entorno de la banda, el cantante venía atravesando complicaciones de salud durante los últimos días. Antes de una presentación en Tucumán, habría requerido internación debido a una descompensación y, durante la semana, recibió tratamiento con suero.

Por el momento, no se dieron a conocer mayores precisiones sobre su estado de salud ni sobre los motivos que provocaron el último episodio.

La situación despertó preocupación entre los fanáticos, quienes rápidamente inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, cariño y deseos de una pronta recuperación para el artista.

Qué pasará con las entradas y los próximos shows

Tras anunciar la suspensión de la presentación en Plaza de la Música, Q' Lokura informó que se realizará la devolución de las entradas y que el espectáculo será reprogramado, aunque todavía no se confirmó una nueva fecha.

"Agradecemos de corazón la comprensión y el acompañamiento de todos. ¡Que te recuperes Nicooo!", expresaron desde la banda.

La situación se produce en un momento de gran actividad para el conjunto cuartetero, que tiene previsto uno de los espectáculos más importantes de su carrera para el 12 de noviembre en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, bajo el concepto de “La República del Cuarteto”.

El evento genera una importante expectativa, con la posibilidad de reunir a más de 40 mil personas. Además, el grupo tiene previstas otras presentaciones, entre ellas su participación en el QLK Fest de Río Cuarto, en diciembre.

Mientras tanto, la prioridad de Q' Lokura es la recuperación de Nico Sattler, a la espera de novedades sobre su evolución y la continuidad de sus próximas actuaciones.