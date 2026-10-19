Tras una nueva denuncia, detienen a condenado por abuso sexual que estaba en libertad condicional

El hombre cumplía una condena de seis años de prisión por un ataque sexual y ahora fue denunciado por un hecho que habría ocurrido cuando la víctima tenía 11 años.

Hoy 06:42

La Justicia de Añatuya, departamento General Taboada, ordenó la detención de un hombre que se encontraba en libertad condicional mientras cumplía una condena de seis años de prisión por abuso sexual. La medida se adoptó a partir de una nueva denuncia, presentada por una joven de 18 años que aseguró haber sido víctima de un ataque sexual cuando tenía 11.

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La denunciante señaló que los abusos habrían ocurrido siete años atrás, cuando el acusado tenía 54 años. La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Farías, quien solicitó la detención del sospechoso por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Durante las últimas dos semanas, la Fiscalía habría reunido testimonios y otros elementos para avanzar en la reconstrucción de los hechos denunciados, pese al tiempo transcurrido desde el presunto ataque.

En ese contexto, la jueza Ana González Ruiz resolvió prorrogar la detención del imputado durante una audiencia judicial.

Podrían revocarle la libertad condicional

Tras quedar nuevamente detenido, se dio intervención al Juzgado de Ejecución Penal, que deberá evaluar la situación del condenado y la posible revocación del beneficio de libertad condicional que tenía vigente.

Por otra parte, en el marco de la investigación se prevé la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas. De acuerdo con lo trascendido, la joven declaró que los presuntos abusos se habrían producido en una de las habitaciones de la vivienda.

La causa continúa bajo investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho denunciado y las responsabilidades correspondientes.