Sarmiento de La Banda ya conoce a su próximo rival en el Federal A: cómo será la serie y qué necesita para avanzar

El Profe ya se enfoca en la tercera etapa de la Reválida, en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional.

Hoy 07:16

Sarmiento de La Banda ya conoce a su próximo rival en la Reválida del Torneo Federal A 2026. Después de eliminar a Sportivo Belgrano de San Francisco, el conjunto santiagueño deberá enfrentar a Atenas de Río Cuarto en la tercera etapa de la competencia, con el objetivo de continuar avanzando en la lucha por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

La ida se disputará el próximo fin de semana en La Banda y la revancha el siguiente en Córdoba.

El Profe llega a esta instancia luego de igualar 0-0 frente a Sportivo Belgrano en La Banda, resultado que, sumado al 1-1 conseguido en Córdoba, le permitió avanzar gracias a la ventaja deportiva.

Sin embargo, el panorama será diferente en la próxima eliminatoria. Sarmiento comenzará la serie como local y deberá disputar el partido de vuelta en Río Cuarto, debido a que Atenas cuenta con una mejor ubicación en el ordenamiento establecido para esta fase.

Sarmiento deberá superar a Atenas de Río Cuarto para seguir soñando

La tercera etapa de la Reválida estará integrada por 14 equipos, de los cuales 12 llegan desde la segunda etapa y otros dos provienen de la cuarta fase del camino por el primer ascenso.

Los clubes fueron ordenados de acuerdo con su ubicación deportiva para determinar los siete enfrentamientos de esta instancia.

En ese ordenamiento, Atenas de Río Cuarto ocupa el quinto lugar, mientras que Sarmiento de La Banda aparece en la décima posición.

Por ese motivo, el Profe tendrá la localía en el encuentro de ida, mientras que el conjunto cordobés definirá la serie ante su gente.

La eliminatoria se disputará a doble partido, uno en cada estadio, y solamente el ganador conseguirá el boleto a la cuarta etapa.

Qué necesita Sarmiento para eliminar a Atenas

Una de las principales diferencias respecto de la serie anterior será la ventaja deportiva, que esta vez favorecerá a Atenas de Río Cuarto.

Según el reglamento del Torneo Federal A, si una eliminatoria termina igualada primero en puntos y luego en diferencia de goles, avanzará el equipo mejor ubicado en el ordenamiento de esta etapa.

Esto significa que Sarmiento deberá superar a Atenas en puntos o, en caso de igualdad de puntos, terminar con una mejor diferencia de goles en la serie.

Si ambos equipos finalizan igualados tanto en puntos como en diferencia de goles, el clasificado será Atenas, por ocupar la quinta posición frente al décimo lugar del conjunto bandeño.

De esta manera, Sarmiento ya no podrá avanzar con dos empates, como ocurrió frente a Sportivo Belgrano, y tendrá que conseguir una ventaja deportiva efectiva sobre su rival para seguir en competencia.

Todos los cruces de la tercera etapa de la Reválida del Federal A

Los siete enfrentamientos que definirán a los clasificados a la cuarta etapa serán:

Alvarado (Mar del Plata) vs. Sportivo Las Parejas.

Olimpo (Bahía Blanca) vs. Gimnasia (Concepción del Uruguay).

Gimnasia (Chivilcoy) vs. Boca Unidos (Corrientes).

Sol de América (Formosa) vs. Juventud Antoniana (Salta).

Atenas (Río Cuarto) vs. Sarmiento (La Banda).

Douglas Haig (Pergamino) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca).

Kimberley (Mar del Plata) vs. Argentino (Monte Maíz).

En todos los casos, los equipos ubicados entre las posiciones 8 y 14 serán locales en el encuentro de ida, mientras que los mejor posicionados definirán las eliminatorias en sus respectivos estadios.

Los siete ganadores avanzarán a la cuarta etapa de la Reválida, manteniendo viva la ilusión de conseguir el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Con el rival confirmado, Sarmiento buscará aprovechar el partido de ida en La Banda para llegar con posibilidades a la revancha en Córdoba y continuar alimentando su sueño de ascender a la Primera Nacional.