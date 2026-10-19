Conmoción en Australia: una diputada fue atropellada de “manera deliberada”

La legisladora fue derivada a un centro médico con lesiones críticas tras ser embestida por un vehículo 4x4 cerca de su oficina en Wangaratta. Un transeúnte logró arrestar en el lugar del hecho a un hombre de 43 años.

Hoy 08:14

La diputada australiana Helen Haines fue atropellada este lunes por un coche en lo que el primer ministro Anthony Albanese calificó de "acto deliberado".

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"Esto no fue un accidente; al parecer, fue un acto deliberado", declaró Albanese a los medios australianos.

La policía afirma que Haines fue trasladada al hospital con "lesiones críticas" y que están investigando si el ataque fue "intencional".

Según los informes, Haines se encontraba en un estacionamiento cerca de su oficina regional en Wangaratta, Victoria, cuando fue atropellada por un vehículo 4x4.

Un hombre de 43 años, originario de la cercana localidad de Tarrawingee, fue arrestado en el lugar por un transeúnte.