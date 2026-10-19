Clima en Añatuya: un panorama gris y temperaturas agradables para hoy Lunes 19 de octubre de 2026

Hoy, los añatuyenses enfrentarán un clima parcialmente nublado con temperaturas frescas. El pronóstico indica un incremento gradual en las temperaturas durante los próximos días.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya se presenta hoy con condiciones parcialmente nubladas, lo que marca el inicio de la semana en un tono gris. Con una temperatura actual de 13.4 °C y una sensación térmica que ronda los 10 °C, los añatuyenses deberán abrigarse al salir de casa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La humedad del 56% y un viento ligero de 13.3 km/h proveniente del este-noreste agravan la sensación de frescura en la ciudad. Los habitantes deberán estar preparados para un día con poca luz solar, ya que el cielo se mantendrá cubierto.

A medida que avanza la semana, las temperaturas comenzarán a incrementarse notablemente. El pronóstico para mañana, 20 de octubre, indica que la mínima será de 16 °C y la máxima alcanzará los 26 °C, lo que sugiere un ambiente más cálido.

En el transcurso del miércoles, los añatuyenses pueden esperar un clima similarmente cubierto, pero con una notable subida de temperaturas, donde se prevé una mínima de 15.4 °C y una máxima que podría llegar a los 31.4 °C.

En resumen, hoy 19 de octubre, la temperatura mínima se registrará en 13.4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21.5 °C. El clima se mantendrá cubierto, y se recomienda a los añatuyenses estar atentos a los cambios en la temperatura durante los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.