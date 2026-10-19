La marcha por el séptimo aniversario del estallido social terminó con 29 detenidos en Chile

La movilización reunió a miles de personas en el centro de Santiago para recordar a las víctimas de las protestas que comenzaron en 2019. Según Carabineros, los incidentes comenzaron cuando un grupo de encapuchados atacó a policías con objetos contundentes y bombas molotov.

Hoy 08:18

Al menos 29 personas fueron detenidas el domingo en Santiago de Chile durante una marcha convocada para conmemorar el séptimo aniversario del estallido social de 2019, luego de que un grupo de encapuchados protagonizara incidentes con Carabineros y dejara además varios agentes heridos.

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El jefe de la Zona Metropolitana del cuerpo policial de Carabineros, Manuel Cifuentes, explicó que la marcha transcurrió con normalidad, pero que sobre las 13, hora local, un grupo de encapuchados comenzó "a atacar a carabineros con objetos contundentes y, posteriormente, con objetos incendiarios tipo bombas molotov".

Según el general, también hubo varios agentes heridos, que tuvieron que ser atendidos en distintos centros de salud.

La Policía empleó gases lacrimógenos y carros hidrantes contra la columna de personas ya desde el inicio de la movilización, y muchos de ellos no lograron llegar a La Moneda, como tenían previsto. Algunos de los manifestantes respondieron con piedras y algunas bombas molotov.

La marcha, que congregó a varios miles de personas en la emblemática Plaza Italia, fue organizada por distintas organizaciones sociales y estudiantiles para recordar a la treintena de víctimas que murieron en el estallido y a los miles de heridos que dejó la represión de las fuerzas de seguridad, muy cuestionadas por la ONU.

Durante la concentración también se escucharon consignas contra los millonarios ajustes fiscales ordenados por el Gobierno de José Antonio Kast, quien a solo siete meses de asumir el cargo registra una desaprobación histórica, impulsada por promesas incumplidas y recortes en programas sociales.

Se trata del primer aniversario de la revuelta desde que Kast llegó al poder en marzo pasado, quien siempre criminalizó la ola de protestas y se refiere a ellas como "estallido delictual".

"La sociedad entendió que era mala idea validar la violencia, porque trae consecuencias posteriores de una inestabilidad en nuestro país", dijo en el canal TVN el ministro de Seguridad, Martín Arrau, la única autoridad que se refirió este domingo al aniversario del estallido.

A finales de 2019, Chile registró una serie de protestas para pedir transformaciones estructurales y una nueva Constitución que reemplazara a la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Las manifestaciones se alargaron durante varios meses y pronto se convirtieron en los disturbios más violentos registrados en la nación sudamericana desde el regreso de la democracia en 1990.

Pese a que la mayoría de las demandas siguen vigentes y el descontento ciudadano crece, en los últimos años la mirada sobre lo ocurrido hace siete años se ha vuelto más crítica: según Criteria, el 59% de las personas tienen una mirada negativa sobre el estallido, aunque el 68% de los consultados opina que las demandas que lo originaron siguen sin ser resueltas.