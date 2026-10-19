Crítica de "Street Fighter"

Kitao Sakurai entiende el universo de "Street Fighter", pero un montaje empeñado en trocearlo todo acaba dejando sin aire a personajes y peleas.

Hoy 07:11

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

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Realizar una reseña sobre una película partiendo de lo que uno esperaba de ella o de lo que pudo haber sido siempre es un error y, sin embargo... Esta nueva 'Street Fighter' parte de una historia sencilla y reconocible para los seguidores del videojuego de Capcom: Ryu teme sucumbir al Satsui no Hado, una fuerza malvada que lleva dentro, mientras M. Bison busca aumentar su poder organizando un torneo de lucha que debería servir de columna vertebral del relato. La sinopsis oficial parece coincidir, pero la película es incapaz de confiar en esa firme estructura y decide trocearla y mezclarlo todo hasta lograr que el montaje desarticule la progresión de cualquier personaje.

Y lo más duro es que el desconcierto narrativo alcanza las peleas. El temor de sus responsables por no ser lo suficientemente sobrecargados hace que dos o tres combates se alternen dentro de una misma secuencia, sin tiempo para entrar realmente en ninguno. El torneo, que podría (debería) ordenar el espectáculo, se convierte en un trámite entre subtramas hasta el punto de no mostrarnos ni la primera pelea, el choque entre Vega y el prometedor Guile de Cody Rhodes del que nos enteramos después por un comentario. Es difícil entender por qué una película de 'Street Fighter' renuncia a lo que debería sostenerla. Incluso un desastre como 'Mortal Kombat II' (Simon McQuoid, 2026), inferior en todo lo demás, está bastante más cerca de dar a sus combates el lugar que merecían.

Cuando Kitao Sakurai, director y coguionista, deja de dispersarse, aparece la película que podría haber sido. La pelea de Ryu y Ken en un callejón dura lo suficiente para que podamos seguirla y aprovecha la caracterización de ambos y un entorno que remite al juego clásico. Es un destello aislado, pero deja claro que aquí dentro hay una buena película que se nos ha escapado. Su propuesta visual, el diseño de personajes, el vestuario y el tono hiperbólico entienden que la marca no necesita buscar ni realismo ni convertirse en una parodia que se ría de su mundo. El reparto y la caracterización abrazan esa idea, pero el guion, de nuevo, juega a la contra evitando diálogos que aprovechen la personalidad que vemos en imagen. Los chistes llegan vacíos, las réplicas no rematan y el humor parece ensamblado para ocupar espacio.

El reparto estaba listo para encarnar ese carisma que no llega. Andrew Koji está estupendo como Ryu, Callina Liang es una perfecta Chun-Li, Cody Rhodes tiene una vis cómica que invita a imaginar para él una carrera como la de John Cena y David Dastmalchian está listo para ser un gigantesco Bison que, de haber contado con un diálogo interesante, podría haber llegado a empatar al recuerdo de Raúl Juliá en la siempre injustamente vapuleada 'Street Fighter: La última batalla' (Steven E. de Souza, 1994), una película que sabía contar la historia que había elegido.

La secuencia animada inicial es quizá lo mejor del conjunto, así que el film vuelve a ella una y otra vez para subrayar lo que ya ha explicado sobre el peligro de que Ryu se convierta en aquello que teme, interrumpiendo el torneo y recordando que no podemos tener cosas bonitas. Y es que hay muchos momentos disfrutables, pero exigen el esfuerzo de un espectador que siente que está haciendo más por entretenerse que la propia película. El final deja abierta una continuación que mantiene viva la esperanza de ver una historia con estos personajes que funcione, pero lo mismo la culpa es nuestra por tener tantas ganas de pasarlo bien.

Para fans de la saga capaces de perdonar que el torneo quede en segundo plano.