La llamativa frase de Leonardo Ponzio tras la goleada de River ante Belgrano: "Nunca voy a hacerle daño al club"

El entrenador del Millonario analizó el contundente triunfo por 3-0 en Córdoba, habló sobre los rumores que vinculan a Ramón Díaz con el banco de suplentes y elogió a Ángel Correa.

Hoy 00:55

River Plate recuperó la sonrisa después de golear 3-0 a Belgrano de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, más allá del resultado y de la buena actuación del equipo, el entrenador Leonardo Ponzio sorprendió con una declaración sobre su futuro en el club: "Sé en el lugar que estoy y no voy a hacerle daño a River nunca".

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El Millonario se impuso con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, en una actuación que le permitió alcanzar los 20 puntos y ubicarse en el quinto puesto de la Zona B, regresando a los lugares de clasificación a los playoffs.

Tras el encuentro, Ponzio brindó una conferencia de prensa en la que analizó el rendimiento de sus dirigidos, destacó la importancia de la victoria y respondió sobre los rumores que señalan a Ramón Díaz como posible reemplazante en la conducción técnica.

Ponzio habló sobre su continuidad y los rumores de Ramón Díaz

Uno de los momentos más destacados de la conferencia llegó cuando el entrenador fue consultado sobre su futuro al frente de River.

En medio de las versiones que vinculan a Ramón Díaz con un posible regreso al banco de suplentes del Millonario, Leonardo Ponzio dejó una frase que llamó la atención.

"Sé en el lugar que estoy y no voy a hacerle daño a River nunca. Eso me deja tranquilo", expresó el entrenador.

Sus palabras reflejaron su postura frente a las especulaciones sobre su continuidad, sin confirmar ni descartar posibles cambios en el cuerpo técnico.

Actualmente, Ponzio conduce al primer equipo de manera interina, mientras la institución atraviesa una etapa importante de la temporada.

"Sé lo que estos jugadores pueden dar": el análisis de Ponzio

Más allá de los rumores, el entrenador se mostró satisfecho con el rendimiento que exhibió River frente a Belgrano.

"Hicieron lo que siempre intentamos. Sé lo que estos jugadores te pueden dar", destacó Ponzio después de una actuación en la que el Millonario fue superior durante buena parte del encuentro.

El técnico también hizo referencia a la propuesta futbolística que busca implementar y remarcó la importancia de mantener el control de la pelota.

"Sigo insistiendo en que no tenemos que perder la pelota. Hoy tuvimos que hacer casi cinco goles para afirmar un resultado positivo. Hay que darle valor", explicó.

La declaración llegó después de un encuentro en el que River generó numerosas situaciones de peligro y terminó imponiéndose con autoridad gracias a las conversiones de Galván, Correa y Almada.

El gran elogio de Ponzio a Ángel Correa: "Es jugador de Selección"

Otro de los protagonistas de la noche fue Ángel Correa, quien convirtió uno de los tres goles del Millonario y tuvo una actuación destacada frente al Pirata.

Consultado sobre el rendimiento del atacante, Ponzio no escatimó elogios y resaltó sus condiciones futbolísticas.

"Es jugador de selección. De a poco va entendiendo el mundo River que no es fácil. Tiene la calidad para hacerlo", afirmó el entrenador.

El técnico destacó así el proceso de adaptación de Correa al club, reconociendo tanto su jerarquía individual como las exigencias que implica vestir la camiseta del conjunto de Núñez.

River volvió a zona de playoffs y mejoró en la tabla anual

La goleada frente a Belgrano de Córdoba representó un resultado importante para las aspiraciones del Millonario en la recta final del Torneo Clausura.

Con los tres puntos conseguidos en el Kempes, River alcanzó las 20 unidades y quedó en el quinto puesto de la Zona B, a la espera del encuentro entre Sarmiento y Barracas Central.

Además, el equipo de Núñez logró escalar al séptimo lugar de la tabla anual, superando a Belgrano y Gimnasia de La Plata.

De esta manera, el triunfo no solamente permitió recuperar confianza después de una serie de resultados adversos, sino también mejorar la posición del equipo en dos clasificaciones importantes.

Ahora, River se prepara para recibir a Racing el próximo domingo 25 de octubre, desde las 19.15, en otro compromiso clave para sus aspiraciones.

Mientras tanto, las declaraciones de Leonardo Ponzio sobre su continuidad dejaron abierta la expectativa respecto de su futuro en el banco de suplentes del Millonario, en medio de los rumores sobre una posible llegada de Ramón Díaz.