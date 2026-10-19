Arranca una NBA revolucionada: los Knicks van por el bicampeonato, LeBron busca hacer historia y Doncic lidera a los Lakers

La mejor liga de básquet del mundo pone en marcha una nueva temporada después de un mercado de pases repleto de movimientos históricos.

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La espera terminó. La NBA pone en marcha la temporada 2026/27 con un escenario completamente renovado, grandes figuras que cambiaron de equipo y varios candidatos dispuestos a pelear por el campeonato. Los New York Knicks, vigentes campeones, buscarán conseguir el bicampeonato, mientras que LeBron James afrontará un desafío histórico con los Philadelphia 76ers y Luka Doncic asumirá el liderazgo absoluto de Los Ángeles Lakers.

El mercado de pases provocó un verdadero terremoto en la liga estadounidense. El desembarco de Giannis Antetokounmpo en Miami Heat y el sorprendente traspaso de LeBron James a Philadelphia modificaron el equilibrio de fuerzas entre las conferencias y elevaron las expectativas de una temporada que promete emociones fuertes.

En medio de este panorama, el básquet argentino afrontará nuevamente una realidad poco alentadora: por cuarto año consecutivo no habrá representantes nacionales en la NBA.

New York Knicks quiere repetir la gloria después de 53 años de espera

Los New York Knicks comenzarán la temporada con un objetivo claro: defender el campeonato conseguido después de 53 años sin títulos.

La franquicia neoyorquina logró romper su histórica sequía al imponerse frente a San Antonio Spurs en las Finales, una conquista que devolvió la gloria al Madison Square Garden.

Con Jalen Brunson consolidado como líder y principal referente del equipo, la dirigencia apostó por mantener la estructura que permitió alcanzar el campeonato.

En ese sentido, aseguró la continuidad de piezas importantes como José Alvarado, Landry Shamet y Jordan Clarkson, con la intención de sostener la competitividad del plantel.

El desafío será conseguir un bicampeonato, una hazaña que ninguna franquicia logra desde los Golden State Warriors en 2018.

Sin embargo, la Conferencia Este promete una competencia intensa, con equipos como Cleveland Cavaliers, Boston Celtics y Philadelphia 76ers preparados para disputar el protagonismo.

LeBron James sorprendió a todos y buscará otro anillo con Philadelphia

Uno de los movimientos más impactantes del mercado fue la salida de LeBron James de Los Ángeles Lakers después de ocho temporadas.

A sus 41 años, el máximo anotador histórico de la NBA decidió incorporarse a los Philadelphia 76ers, donde afrontará la temporada número 24 de su extraordinaria carrera.

El experimentado alero compartirá equipo con figuras como Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, conformando uno de los planteles más ambiciosos de la Conferencia Este.

LeBron dejó en claro que su llegada a Philadelphia responde a un objetivo concreto: volver a conquistar un campeonato.

"No dejé a mi familia para perder en la segunda ronda", aseguró el Rey, reflejando sus aspiraciones para esta nueva etapa.

Su incorporación representa uno de los grandes atractivos de la temporada, tanto por su vigencia como por la posibilidad de ampliar una trayectoria repleta de récords.

Luka Doncic toma el mando de los Lakers tras la salida de LeBron

Mientras Philadelphia celebra la llegada de James, Los Ángeles Lakers comenzarán una nueva era con Luka Doncic como principal figura.

El talentoso base esloveno afrontará su segunda temporada en California con la responsabilidad de conducir a una de las franquicias más importantes del básquet mundial.

Acompañado por Austin Reaves, Doncic contará con un plantel reforzado por nombres como Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton y Sandro Mamukelashvili.

La dirigencia angelina apostó por construir un equipo competitivo alrededor del exjugador de Real Madrid, quien no ocultó sus aspiraciones para esta campaña.

"Realmente, diría que el campeonato. Si ese no es tu objetivo, no sé qué estás haciendo aquí", expresó Doncic.

Con el liderazgo del esloveno, los Lakers buscarán mantenerse entre los principales aspirantes de la Conferencia Oeste.

Antetokounmpo en Miami y Wembanyama con sed de revancha

Otro de los grandes protagonistas del mercado fue Giannis Antetokounmpo, quien trasladó su talento a Miami Heat en uno de los fichajes más resonantes de la temporada.

La llegada del astro griego representa una apuesta de la franquicia de Florida para volver a competir por el campeonato y convertirse en uno de los equipos más peligrosos de la Conferencia Este.

Por su parte, en el Oeste todas las miradas también estarán puestas en Victor Wembanyama, la joven estrella de San Antonio Spurs.

El gigante francés viene de protagonizar una campaña extraordinaria que llevó a los Spurs hasta las Finales de la NBA, donde terminaron cayendo frente a los Knicks.

Ahora, Wembanyama buscará revancha y tendrá como objetivo consolidar a San Antonio entre las principales potencias de la competición.

La NBA vuelve a comenzar sin argentinos por cuarto año consecutivo

Más allá del protagonismo de las grandes estrellas internacionales, la nueva temporada también dejará una noticia negativa para el básquet nacional.

Por cuarto año consecutivo, Argentina no tendrá jugadores en la NBA, una ausencia que refleja la dificultad de recuperar presencia en la máxima competencia del mundo.

El último argentino en disputar minutos en la liga fue Facundo Campazzo, quien tuvo un breve paso por Dallas Mavericks a finales de 2022.

Desde entonces, ningún jugador nacional consiguió volver a sumar minutos en la competición, prolongando una sequía que contrasta con las épocas de grandes representantes argentinos en Estados Unidos.

De esta manera, la NBA 2026/27 comenzará con múltiples atractivos: los Knicks intentando defender la corona, LeBron James buscando otro título con Philadelphia, Luka Doncic al frente de los Lakers y Antetokounmpo estrenando camiseta en Miami.

Una temporada que promete grandes enfrentamientos, nuevas rivalidades y una intensa lucha por el trofeo Larry O'Brien, el premio más deseado del básquet mundial.

Calendario de la NBA: partidos del 20 al 26 de octubre

Martes 20 de octubre

16.00: Detroit Pistons vs. Boston Celtics.

Detroit Pistons vs. Boston Celtics. 20.00: New York Knicks vs. Philadelphia 76ers.

New York Knicks vs. Philadelphia 76ers. 22.30: San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder.

Miércoles 21 de octubre

20.00: Orlando Magic vs. Atlanta Hawks.

Orlando Magic vs. Atlanta Hawks. 20.00: Washington Wizards vs. Milwaukee Bucks.

Washington Wizards vs. Milwaukee Bucks. 20.30: Miami Heat vs. Minnesota Timberwolves.

Miami Heat vs. Minnesota Timberwolves. 20.30: Brooklyn Nets vs. Charlotte Hornets.

Brooklyn Nets vs. Charlotte Hornets. 20.30: Toronto Raptors vs. Chicago Bulls.

Toronto Raptors vs. Chicago Bulls. 21.00: Memphis Grizzlies vs. Utah Jazz.

Memphis Grizzlies vs. Utah Jazz. 21.00: New Orleans Pelicans vs. Indiana Pacers.

New Orleans Pelicans vs. Indiana Pacers. 21.30: Houston Rockets vs. Dallas Mavericks.

Houston Rockets vs. Dallas Mavericks. 23.00: Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors.

Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors. 23.00: Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns.

Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns. 23.30: LA Clippers vs. Sacramento Kings.

Jueves 22 de octubre

20.00: Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers.

Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers. 22.30: Oklahoma City Thunder vs. Denver Nuggets.

Viernes 23 de octubre

17.00: Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls.

Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls. 20.00: Boston Celtics vs. New York Knicks.

Boston Celtics vs. New York Knicks. 20.00: Charlotte Hornets vs. Atlanta Hawks.

Charlotte Hornets vs. Atlanta Hawks. 20.00: Indiana Pacers vs. Dallas Mavericks.

Indiana Pacers vs. Dallas Mavericks. 20.00: Orlando Magic vs. Minnesota Timberwolves.

Orlando Magic vs. Minnesota Timberwolves. 20.00: Washington Wizards vs. Toronto Raptors.

Washington Wizards vs. Toronto Raptors. 21.00: Miami Heat vs. Detroit Pistons.

Miami Heat vs. Detroit Pistons. 22.30: San Antonio Spurs vs. Houston Rockets.

San Antonio Spurs vs. Houston Rockets. 22.30: Utah Jazz vs. New Orleans Pelicans.

Utah Jazz vs. New Orleans Pelicans. 23.00: Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies.

Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies. 23.00: Los Angeles Lakers vs. LA Clippers.

Los Angeles Lakers vs. LA Clippers. 23.00: Sacramento Kings vs. Portland Trail Blazers.

Sábado 24 de octubre

19.00: Charlotte Hornets vs. Miami Heat.

Charlotte Hornets vs. Miami Heat. 20.30: Cleveland Cavaliers vs. Brooklyn Nets.

Cleveland Cavaliers vs. Brooklyn Nets. 20.30: Philadelphia 76ers vs. Milwaukee Bucks.

Philadelphia 76ers vs. Milwaukee Bucks. 21.00: Chicago Bulls vs. Washington Wizards.

Chicago Bulls vs. Washington Wizards. 21.00: Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs.

Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs. 21.30: Atlanta Hawks vs. Houston Rockets.

Atlanta Hawks vs. Houston Rockets. 22.00: Denver Nuggets vs. New Orleans Pelicans.

Denver Nuggets vs. New Orleans Pelicans. 23.00: Phoenix Suns vs. Golden State Warriors.

Domingo 25 de octubre

18.00: Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers.

Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers. 19.00: Brooklyn Nets vs. Indiana Pacers.

Brooklyn Nets vs. Indiana Pacers. 20.00: New York Knicks vs. Orlando Magic.

New York Knicks vs. Orlando Magic. 20.00: Minnesota Timberwolves vs. Toronto Raptors.

Minnesota Timberwolves vs. Toronto Raptors. 20.00: Oklahoma City Thunder vs. LA Clippers.

Oklahoma City Thunder vs. LA Clippers. 20.30: Philadelphia 76ers vs. Detroit Pistons.

Philadelphia 76ers vs. Detroit Pistons. 22.00: Sacramento Kings vs. Memphis Grizzlies.

Lunes 26 de octubre

20.00: Charlotte Hornets vs. Washington Wizards.

Charlotte Hornets vs. Washington Wizards. 20.00: Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves.

Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves. 20.30: Boston Celtics vs. Chicago Bulls.

Boston Celtics vs. Chicago Bulls. 20.30: Miami Heat vs. Dallas Mavericks.

Miami Heat vs. Dallas Mavericks. 21.00: Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers.

Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers. 21.00: Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns.

Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns. 21.30: Houston Rockets vs. Atlanta Hawks.

Houston Rockets vs. Atlanta Hawks. 22.00: Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies.

Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies. 23.00: Denver Nuggets vs. Golden State Warriors.



Una temporada sin presencia argentina

El inicio de la NBA 2026/27 también confirmará la continuidad de una ausencia importante para el básquet nacional.

Por cuarto año consecutivo, Argentina no contará con representantes en la máxima liga del mundo. El último jugador albiceleste en sumar minutos fue Facundo Campazzo, durante su paso por Dallas Mavericks a finales de 2022.

Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en los principales candidatos al campeonato, las nuevas sociedades entre las grandes estrellas y la posibilidad de que los New York Knicks vuelvan a conquistar el trofeo Larry O'Brien.