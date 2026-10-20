Ponzio prepara cambios en River para enfrentar a Racing: las bajas, los regresos y la posible formación

Después de la goleada ante Belgrano, el Millonario comenzó a preparar el clásico del domingo en el Monumental.

Hoy 15:02

River Plate comenzó a preparar el clásico frente a Racing, que se disputará el próximo domingo 25 de octubre, desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Después de la contundente victoria por 3-0 ante Belgrano en Córdoba, el entrenador Leonardo Ponzio analiza modificaciones en la formación titular para afrontar un compromiso clave en la pelea por los playoffs y la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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El Millonario retomó los entrenamientos este martes en el River Camp de Ezeiza, después de disfrutar del lunes libre. La jornada estuvo destinada principalmente a trabajos regenerativos y evaluaciones físicas de los futbolistas que participaron del triunfo en el estadio Mario Alberto Kempes.

La principal preocupación pasa por Fausto Vera, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y estará aproximadamente tres semanas fuera de las canchas. Sin embargo, no se registraron otras lesiones de consideración entre los titulares.

De cara al encuentro contra la Academia, Ponzio deberá realizar al menos una modificación obligada en la defensa, mientras evalúa el regreso de una pieza importante y una posible variante ofensiva.

River pierde a Martínez Quarta y Ponzio tiene dos alternativas

Uno de los cambios confirmados será la ausencia de Lucas Martínez Quarta, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El defensor fue amonestado después de finalizar el partido ante Belgrano, una situación que le permitirá llegar sin sanciones pendientes al Superclásico frente a Boca, correspondiente a la fecha 15.

Ante su ausencia, Leonardo Ponzio analiza dos alternativas para completar la zaga central: Lautaro Rivero y Tobías Ramírez.

Rivero aparece con mayores posibilidades de ingresar al equipo. El exdefensor de Central Córdoba ya tuvo participación durante el Clausura, aunque bajo la conducción interina de Ponzio apenas sumó dos minutos frente a Banfield.

Además, durante el encuentro frente a Belgrano, fue quien comenzó a realizar movimientos de calentamiento cuando Martínez Quarta sufrió un golpe en la cabeza, una señal de que podría ser la primera opción para reemplazarlo.

Si Rivero es el elegido, Nicolás Otamendi pasará a desempeñarse como primer marcador central, con el objetivo de reorganizar la defensa.

La otra alternativa es Tobías Ramírez, quien llegó a River a fines de marzo y apenas disputó 45 minutos con la camiseta millonaria.

Curiosamente, su única presentación fue frente a Racing, en un encuentro disputado en Avellaneda. Aquella tarde fue amonestado rápidamente y terminó siendo reemplazado durante el entretiempo.

Posteriormente, debió afrontar una operación de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas. Aunque lleva seis partidos consecutivos entre los suplentes, todavía no volvió a ingresar, por lo que aparece como una alternativa con menos posibilidades.

Marcos Acuña se recuperó y podría volver a la titularidad

Otra de las novedades importantes para River es la evolución favorable de Marcos Acuña, quien se perdió el partido frente a Belgrano por una molestia en el empeine.

El lateral izquierdo sufrió un golpe durante el encuentro ante Sarmiento de Junín, correspondiente a la fecha anterior, y no llegó en condiciones físicas para viajar a Córdoba.

Sin embargo, durante los últimos días evolucionó favorablemente y comenzó a trabajar con mayor intensidad.

Si responde bien en los próximos entrenamientos, Acuña regresará a la titularidad frente a Racing, en reemplazo de Francisco Ortega, quien ocupó su lugar ante Belgrano.

El regreso del Huevo representaría una alternativa importante para Ponzio en un encuentro que exigirá máxima concentración defensiva.

La otra duda de Ponzio está en el ataque

Además de las modificaciones defensivas, el entrenador deberá resolver quién ocupará el puesto de centrodelantero.

Lucas Beltrán aparece como una de las alternativas para mantenerse entre los titulares después del triunfo frente a Belgrano.

Sin embargo, Sebastián Driussi también está en consideración para recuperar su lugar en el equipo.

El delantero es uno de los futbolistas con mayor eficacia goleadora del plantel, aunque sus problemas físicos recientes obligan al cuerpo técnico a evaluar cuidadosamente su participación.

Por el momento, la intención de Leonardo Ponzio sería mantener la base del equipo que consiguió una importante victoria en Córdoba, aunque la decisión definitiva se conocerá con el transcurso de los entrenamientos.

La probable formación de River para enfrentar a Racing

Con las modificaciones que analiza Ponzio, el Millonario podría salir al campo de juego con el siguiente equipo: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero o Tobías Ramírez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

La formación todavía no está confirmada y dependerá de la evolución de algunos futbolistas durante los próximos entrenamientos.

River necesita ganar para seguir soñando con la Copa Libertadores 2027

El clásico frente a Racing será determinante para las aspiraciones de River en la recta final de la fase regular del Clausura.

El Millonario llega después de vencer 3-0 a Belgrano, con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, un resultado que le permitió recuperar confianza y mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

Actualmente, River ocupa el sexto puesto de la Zona B, por lo que necesita seguir sumando para asegurar su lugar en la siguiente instancia.

Además, el conjunto de Núñez se encuentra séptimo en la tabla anual, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque todavía conserva expectativas de conseguir un boleto a la Copa Libertadores 2027.

Después del encuentro frente a Racing, River tendrá por delante el Superclásico ante Boca en La Bombonera y cerrará la fase regular como visitante de Aldosivi.

Con un calendario exigente y poco margen de error, Leonardo Ponzio buscará presentar su mejor equipo disponible ante la Academia, en un partido que podría marcar el rumbo del Millonario en el tramo decisivo de la temporada.