El emotivo adiós de Susana Giménez a Antonio Grimau: “Te vamos a extrañar, querido amigo”

La conductora expresó su tristeza por la muerte del reconocido actor, quien falleció a los 82 años. A través de sus redes sociales, compartió un video de la obra teatral que protagonizaron juntos y le dedicó conmovedoras palabras.

Hoy 15:08

La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, provocó una profunda conmoción en el ambiente artístico argentino. Numerosas personalidades del espectáculo expresaron su dolor por la partida del reconocido actor y, entre ellas, Susana Giménez le dedicó una emotiva despedida a través de sus redes sociales.

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La diva utilizó su cuenta de Instagram para recordar a quien fue su compañero de escenario en la obra teatral Piel de Judas. Junto a un video del saludo final de una de las funciones, compartió un mensaje en el que destacó tanto el talento como la calidad humana del artista.

“Mi querido Antonio, qué horrible enterarme de tu partida esta mañana”, escribió Susana, dejando en evidencia la tristeza que le provocó conocer la noticia.

En su publicación, la conductora también recordó las cualidades profesionales de Grimau y el afecto que construyeron durante su trabajo compartido: “Te recordaré siempre como un actor brillante, superprofesional, jamás un problema, siempre una sonrisa cariñosa”.

Finalmente, cerró su despedida con unas palabras cargadas de emoción: “Te vamos a extrañar, querido amigo. Descansa en paz”.

Un recuerdo especial sobre el escenario

Para acompañar su mensaje, Susana eligió compartir imágenes de Piel de Judas, la exitosa puesta teatral en la que ambos trabajaron juntos.

El video muestra el momento en que los protagonistas recibían el reconocimiento del público al finalizar una función, una escena que la conductora recuperó para rendirle homenaje a su compañero.

La publicación se sumó a las numerosas manifestaciones de cariño que recibió Grimau por parte de sus colegas, quienes destacaron su profesionalismo y su extensa trayectoria en el mundo del espectáculo argentino.

La muerte de Antonio Grimau

El reconocido actor falleció el lunes 19 de octubre, a los 82 años, luego de permanecer internado desde el jueves anterior en el Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, en Buenos Aires.

Según trascendió, padecía una enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), una afección que compromete los pulmones y puede ocasionar dificultades respiratorias. No obstante, no se difundió un parte médico oficial que precisara la causa inmediata de su fallecimiento.

La noticia fue confirmada este martes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó su aporte a la historia del espectáculo nacional y expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas.

Con una extensa carrera en televisión, cine y teatro, Grimau dejó una huella en producciones como Trampa para un soñador, Dos a quererse, Soy gitano y Sandro de América.

Su partida generó una ola de mensajes de despedida de distintas figuras del ambiente artístico. Entre ellos, el homenaje de Susana Giménez recuperó un recuerdo compartido sobre las tablas y reflejó el cariño que mantenía por el actor.