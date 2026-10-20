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Fuentes recibió al plantel femenino de Central Córdoba

El equipo campeón del Torneo Federal Regional Amateur mantuvo un encuentro con la ing. Norma Fuentes.

Hoy 18:03
Central Córdoba

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con integrantes del plantel femenino del Club Atlético Central Córdoba, que se consagró campeón de la Región Centro del Torneo Federal Regional Amateur Femenino 2026, organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Participaron del encuentro las jugadoras Valentina Alarcón, Valentina Argañaraz, Amira Vásquez y Nelda Pereyra; el director técnico, Walter Mendoza; y la coordinadora, Ana Juárez. También estuvieron presentes el secretario de Coordinación, Mario Benavente, y el director de la Juventud, Luis Llanos.

Las jóvenes deportistas compartieron la alegría por el logro alcanzado y destacaron el trabajo realizado a lo largo de la competencia.

Por su parte, la jefa comunal remarcó el crecimiento del fútbol femenino en la provincia y el compromiso de las deportistas con el desarrollo de la disciplina, que permite llevar el nombre de Santiago del Estero a lo más alto de las competencias regionales.

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