Julián Álvarez se sacó la mufa y volvió a marcar para darle el empate al Atlético de Madrid

La Araña anotó tras 174 días con el Colchonero en el 1-1 ante Stuttgar por la Champions League.

Hoy 18:11

Julián Álvarez volvió a festejar un gol después de casi seis meses de sequía. El delantero argentino convirtió en el empate del Atlético de Madrid frente al Stuttgart, por la tercera fecha de la UEFA Champions League 2026/27, y cortó una extensa racha sin marcar que se había convertido en la más prolongada desde su llegada al conjunto rojiblanco.

La Araña no conseguía anotar desde el 29 de abril de 2026, cuando convirtió de penal frente al Arsenal, en el partido de ida de las semifinales de la pasada edición del máximo torneo europeo.

Desde entonces, el campeón del mundo con la Selección argentina atravesó varios meses sin poder reencontrarse con el gol, una situación que finalmente logró revertir este martes en Alemania.

Además, la conquista frente al Stuttgart representó su primer tanto de la temporada 2026/27, una noticia importante para el atacante y para el equipo madrileño.

Julián Álvarez terminó con la peor sequía de su etapa en Atlético de Madrid

El gol frente al Stuttgart tuvo un significado especial para Julián Álvarez, quien necesitaba recuperar su capacidad goleadora después de una extensa espera.

Su última conquista había sido el 29 de abril, cuando el Atlético de Madrid enfrentó al Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League.

En aquella oportunidad, la Araña ejecutó un penal cruzado y preciso que estableció el empate 1-1, en uno de los compromisos más importantes de la temporada anterior.

Desde ese encuentro, el delantero no había vuelto a convertir con la camiseta rojiblanca.

La sequía se prolongó durante casi medio año y se transformó en la racha sin goles más larga de su ciclo en Atlético de Madrid.

Por eso, su tanto ante Stuttgart significó mucho más que una anotación en el marcador: representó la posibilidad de dejar atrás un período complicado y recuperar confianza para los próximos desafíos.

Un gol importante para recuperar confianza

Julián Álvarez es una de las principales referencias ofensivas del Atlético de Madrid y su regreso al gol aparece como una noticia alentadora para el conjunto español.

Después de varios meses sin convertir, el atacante argentino consiguió reencontrarse con el arco en el escenario de mayor exigencia del fútbol europeo.

Si bien Atlético de Madrid no logró quedarse con la victoria frente al Stuttgart, la actuación de la Araña dejó un aspecto positivo para el equipo.

El desafío ahora será darle continuidad a este festejo y volver a encontrar la regularidad goleadora que lo convirtió en una de las figuras del fútbol argentino e internacional.

Una jornada de Champions League con varios goles argentinos

La tercera fecha de la Champions League 2026/27 también tuvo otros futbolistas argentinos como protagonistas.

Alexis Mac Allister convirtió dos goles en la victoria de Liverpool por 4-3 frente a Villarreal, en uno de los partidos más emocionantes de la jornada. En el conjunto español también tuvo participación Juan Foyth, quien ingresó durante el encuentro.

Por su parte, Nahuel Molina marcó en la goleada de Roma por 4-0 ante Slovan Bratislava, sumándose a la lista de argentinos que consiguieron convertir en el certamen continental.

El resultado más destacado del martes fue la victoria de Paris Saint-Germain por 3-2 frente a Barcelona, en el Parque de los Príncipes, en un duelo entre dos de los principales candidatos al título.

La tercera jornada de la fase de liga se completará este miércoles, con nuevos encuentros entre los equipos más importantes de Europa.

Mientras tanto, Julián Álvarez volvió a ser noticia por una razón que esperaba desde hacía meses: convertir un gol.

Después de una sequía que comenzó a fines de abril, la Araña recuperó el festejo con Atlético de Madrid y abrió su cuenta goleadora de la temporada, con la ilusión de que este tanto marque el comienzo de una nueva racha.