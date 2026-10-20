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Comenzó la plantación de más de 3.600 árboles en el barrio Primera Junta

Personal de la Dirección de Parques y Paseos inició los trabajos de plantación de árboles en el barrio Primera Junta.

Hoy 18:07
Plantación de árboles

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Parques y Paseos, inició los trabajos de plantación de árboles en el barrio Primera Junta, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer el arbolado urbano y contribuir al mejoramiento ambiental de la ciudad.

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El proyecto contempla la incorporación de más de 3.600 ejemplares de distintas especies, entre ellas ligustros, moras, paraísos, tevetias y brachos, que serán distribuidos en diferentes sectores del barrio.

La iniciativa busca promover una ciudad más verde y sostenible, en el marco del Plan Urbano Ambiental impulsado por la intendente, Ing. Norma Fuentes, que prevé la plantación de 60.000 de árboles por año.

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