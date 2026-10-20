Doblete de Alexis Mac Allister en la gran remontada del Liverpool ante Villarreal

El volante argentino marcó por duplicado en el triunfo de su equipo por 4-3 en Anfield por la Champions League.

Hoy 18:23

Alexis Mac Allister fue protagonista de una tarde inolvidable en la Champions League 2026/27. El mediocampista argentino convirtió dos goles en la espectacular remontada de Liverpool, que derrotó 4-3 a Villarreal por la tercera fecha de la fase de liga del máximo torneo europeo y mantuvo su puntaje perfecto.

El exjugador de Argentinos Juniors y Boca resultó determinante para que el conjunto inglés pudiera revertir un encuentro que había comenzado cuesta arriba. Sin embargo, uno de sus goles llamó especialmente la atención por una particular coincidencia: fue prácticamente idéntico al que convirtió frente a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

Con dos apariciones decisivas dentro del área, el campeón del mundo volvió a demostrar su capacidad para llegar al gol y se convirtió en una de las grandes figuras de la jornada europea.

El gol de Mac Allister que recordó al Mundial 2026

Liverpool atravesaba un momento complicado del partido, ya que Villarreal había conseguido una ventaja de dos goles durante la primera mitad.

Sin embargo, a los 36 minutos del primer tiempo, apareció Alexis Mac Allister para iniciar la reacción del conjunto inglés.

La jugada nació de un tiro de esquina ejecutado desde la derecha por Konstantinos Tsimikas. El lateral envió un centro preciso hacia el área y el mediocampista argentino apareció para conectar un cabezazo cruzado al segundo palo, dejando sin posibilidades al arquero rival.

El descuento no solo fue importante para Liverpool, sino que también despertó recuerdos entre los hinchas argentinos.

La definición fue muy similar a la que Mac Allister había conseguido frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En aquella oportunidad, a los 10 minutos del primer tiempo, Lionel Messi ejecutó un córner preciso y Mac Allister ganó de cabeza para abrir el marcador.

La coincidencia entre ambas acciones rápidamente llamó la atención por la posición del futbolista, la ejecución del tiro de esquina y la dirección del cabezazo.

Mac Allister volvió a aparecer y completó su doblete

El primer gol del argentino fue el comienzo de una remontada que tuvo momentos de enorme intensidad.

Liverpool consiguió recuperarse de la desventaja y, después del empate convertido por Ronald Araújo, volvió a encontrar en Mac Allister a uno de sus protagonistas principales.

En el arranque del segundo tiempo, Rio Ngumoha protagonizó una gran jugada individual por el sector derecho y envió un centro bajo hacia el área.

Allí apareció nuevamente Mac Allister, quien llegó en el momento justo para empujar la pelota y establecer el 3-2 parcial para el conjunto inglés.

Fue su segundo tanto de la jornada y una nueva demostración de su capacidad para aparecer en posiciones ofensivas, pese a desempeñarse habitualmente en el mediocampo.

Finalmente, Liverpool terminó imponiéndose por 4-3, en uno de los encuentros más emocionantes de la tercera fecha de la Champions League.

Liverpool mantiene el puntaje ideal en la Champions League

La victoria frente a Villarreal permitió que Liverpool alcanzara su tercer triunfo consecutivo en la fase de liga de la Champions League 2026/27.

Con este resultado, el equipo inglés suma nueve puntos sobre nueve posibles, consolidando su gran comienzo en la competencia internacional.

Por su parte, Villarreal quedó ubicado en el vigésimo puesto, con tres unidades, después de dejar escapar una ventaja importante durante el encuentro.

Más allá del resultado, todas las miradas estuvieron puestas en Alexis Mac Allister, quien firmó una actuación destacada con un doblete y volvió a protagonizar una escena que los argentinos recordaron de inmediato.

Su cabezazo casi idéntico al del Mundial 2026 y su segundo gol para completar la remontada fueron determinantes en una nueva victoria de Liverpool, que continúa con su marcha perfecta en la Champions League.